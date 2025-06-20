Нацбанк выпустил памятные монеты, посвященные деятелям Расстрелянного возрождения
Киев • УНН
Национальный банк Украины выпустил памятные монеты "Расстрелянное возрождение. Мыкола Хвылевой" и "Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол" номиналом 5 гривен. Эти монеты чтят память деятелей искусства, ставших жертвами сталинских репрессий, отражая их имена и псевдонимы, а также символизируя несбывшиеся мечты и болезненную рану в истории Украины.
Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты "Расстрелянное возрождение. Микола Хвылёвый" и "Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, пишет УНН.
Детали
Эти монеты закладывают новое тематическое направление, посвященное Расстрелянному возрождению и его деятелям.
Мы чтим память о деятелях Расстрелянного возрождения, чтобы возвращать современности знания о выдающихся украинцах. И это не просто имена. Это — совесть украинской интеллигенции, сердце той эпохи, когда слово было оружием, а идея, к сожалению, приговором
Памятные монеты "Расстрелянное возрождение. Микола Хвылёвый" и "Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол" имеют номинал 5 гривен.
Авторы монет: Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки. Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук.
Аверс обоих моментов одинаковый — там размещено слово "СЛОВО". Это нава дома, где в Харькове жили писатели в 30-х годах ХХ века. Образ молодых деятелей, которых уничтожили во время сталинских репрессий, отражает росток озимой пшеницы. А с буквы "О" будто стекает кровь, напоминая о "болезненной ране в истории Украины и несбывшихся мечтах талантливых деятелей".
На реверсе размещены портреты писателей, их настоящие имена и псевдонимы: Микола Фитилëв / Микола Хвылёвый, Михайло Яловый / Юлиан Шпол. А также годы жизни — 1893 / 1933 и 1895 / 1937.
На реверсе монеты "Расстрелянное возрождение. Микола Хвылёвый" на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Миколы Хвылёвого.
Приобрести их можно с 20 июня в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.
НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную Нацгвардии25.03.25, 18:14 • 38557 просмотров