"Украинская бавовна. САУ "Богдана"": НБУ выпустил новую памятную монету

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Украинский хлопок. САУ "Богдана"" из нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Детали

Монета посвящена самоходной артиллерийской установке (САУ) "Богдана", которая сейчас является одним из ключевых элементов артиллерийского потенциала Вооруженных Сил Украины.

Эта 155-мм гаубица на колесном шасси стала первой украинской САУ, разработанной в соответствии со стандартами НАТО. Боевое крещение она прошла в 2022 году в битве за остров Змеиный, продемонстрировав эффективную огневую поддержку украинских военных.

Номинал монеты – 5 гривен, тираж – до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

Чем примечательна монета "Украинский хлопок. САУ "Богдана""

На ее аверсе изображен абрис острова Змеиный, который был успешно освобожден при огневой поддержке самоходной артиллерийской установки "Богдана". Вблизи острова – стилизованные змеи, которые покидают территорию, как символ отступления врага.

На реверсе – САУ "Богдана" в момент боевого развертывания на степном ландшафте. На фоне монеты – силуэт портрета Богдана Хмельницкого, что символизирует несокрушимый дух украинского воинства и историческую ось, которая объединяет прошлое и настоящее в борьбе за независимость.

Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Как приобрести новую монету

С 24 июня памятную монету "Украинский хлопок. САУ "Богдана"" можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка) будет осуществляться постепенно, по мере ее отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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Напомним

20 июня Национальный банк Украины ввёл в обращение две памятные монеты "Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой" и "Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол".