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К Пасхе в украинском обороте появилась памятная монета, напоминающая писанку

Киев • УНН

 • 1772 просмотра

В Украине появилась памятная монета "Пасхальная радость. Писанка", имеющая форму писанки, декорированной символами. Монета из серебра 999 пробы, украшенная эмалью и локальной позолотой.

К Пасхе в украинском обороте появилась памятная монета, напоминающая писанку

С 17 апреля в Украине новая памятная монета "Пасхальная радость. Писанка", которая имеет форму декорированного традиционными символами атрибута пасхальных праздников.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Детали

НБУ, впервые за время существования своей нумизматической программы, выпустил памятную монету в форме, напоминающей пасхальную писанку.

С сегодняшнего дня памятная монета "Пасхальная радость. Писанка" – в обращении.

- пишет НБУ.

В пресс-службе рассказали о тираже, дизайне и деталях монеты

Монета из серебра 999 пробы, а масса драгоценного металла – 31,1 г. Как отмечается, "Пасхальная радость. Писанка" украшена эмалью и локальной позолотой. Номинал монеты - 10 гривен.

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Также Нацбанк сообщает, что на реверсе новой монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады".

Писанка украшена сложными орнаментами, каждый из которых имеет глубокий смысл.

- говорится в заметке.

На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба, усеянное 12 писанками, на которых изображены древние символы наших предков.

Дизайн этой уникальной монеты создала дизайнер Александра Кучинская. Тираж – до 15 000 штук.

- передает сайт НБУ.

Как и где приобрести монету "Пасхальная радость. Писанка"

Согласно пресс-релизу НБУ, приобрести новую монету можно будет впоследствии в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах (их перечень есть на сайте НБУ).

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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