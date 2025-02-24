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"Тримаймо стрій!": НБУ выпустил памятную монету к третьей годовщине полномасштабного вторжения

Киев  •  УНН

 • 3548 просмотра

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Национальный банк Украины представил памятную монету "Тримаймо стрій!" номиналом 5 гривен. Монета посвящена несокрушимости украинских военных и будет доступна с 25 февраля 2025 года тиражом 50 000 штук.

К третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Национальный банк Украины отчеканил новую памятную монету "Тримаймо стрій!". Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что монета посвящена несокрушимости украинских военных, которые самоотверженно защищают Родину на всех горячих участках противостояния, и единению всех украинцев на пути к справедливой Победе.

Мы назвали новую монету "Тримаймо стрій!" - этот призыв понятен и отзывается в сердце каждого украинца. Война продолжается, борьба продолжается. Сотни тысяч героев и героинь стоят на защите Украины - не без страха, но с достоинством, на которое мало кто в мире способен. Каждый, кто имеет силы, поддерживает их в тылу. Это - наш осознанный выбор, непростой, но единственно возможный. Ведь есть только один способ повлиять на ход событий - сделать все от нас зависящее, чтобы из десятков сценариев реальным стал именно наш: суверенная и независимая Украина. Навсегда!

- подчеркнул Председатель Национального банка Андрей Пышный.

О дизайне новой монеты

На аверсе памятной монеты "Держим строй!" изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. Эта композиция подчеркивает сплоченность перед боем, готовность к защите родной земли. На заднем фоне  схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец. 

На реверсе монеты продолжена тематика аверса - изображены воины, которые уверенно идут в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись "Тримаймо стрій!", а также стилизованные изображения военной техники, олицетворяющие силу и мощь украинского войска. За спинами воинов - надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий, которые ежедневно работают, помогают и донатят ради общей победы.

Художник : Андрей Сагач.

Скульпторы: Владимир Атаманчук, Анатолий Демьяненко.

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О реализации новой монеты

Памятная монета "Держим строй!" введена в обращение 24 февраля 2025 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж - до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Приобрести эту монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 25 февраля 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).

Напомним

Национальный банк Украины представил памятную монету "Безбарьерность" номиналом 5 гривен с тиражом 30 000 штук. Монета символизирует равные возможности для всех граждан и посвящена развитию инклюзивного общества.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
andrii-pyshnyiАндрей Пышный
ukrainaУкраина

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