В Украине выпустили квадратную монету "Цифровое государство"
Киев • УНН
НБУ и Минцифры создали серебряную памятную монету «Цифровое государство» с двоичным кодом и электронной сетью. Монета номиналом 10 гривен поступит в обращение 13 декабря 2024 года, а приобрести ее можно будет с 9 января 2025.
Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации совместно создали памятную монету «Цифровое государство», которая приурочена технологическим достижениям Украины, пишет УНН.
Памятная монета «Цифровое государство»
На аверсе монеты изображен малый Государственный Герб Украины, окруженный электронной сетью, которая символизирует Украину как единую цифровую систему. Эта композиция олицетворяет монолитность и целостность государства, которое объединило все аспекты жизни граждан с помощью новейших технологий. Сеть отражает символическое объединение запада, востока, юга и севера под единым гербом, подчеркивая технологическое единство страны.
Реверс монеты украшает схематическая карта Украины, созданная из цифр двоичного кода, в котором зашифровано название UKRAINE. Название читается вертикально слева, а его расшифровка возможна через последовательность цифр. Внизу справа расположена надпись «ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО», на которую наведен стилизованный курсор компьютерной мыши. Композиция акцентирует внимание на значении технологий в современном мире.
Дизайн монеты разработал художник Андрей Сагач.
Монета «Цифровое государство» была введена в обращение 13 декабря 2024 года. Она изготовлена из серебра 999 пробы, имеет квадратную форму, номинал - 10 гривен, а масса драгоценного металла составляет 31,1 г. Гурт монеты гладкий, тираж - до 7 500 штук.
Приобрести монету можно с 9 января 2025 года.
Напомним
В прошлом месяце Национальный банк представил новую памятную монету к столетию Украинского Радио.