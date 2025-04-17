До Великодня в українському обігу з'явилась пам’ятна монета, що нагадує писанку

Від 17 квітня в Україні нова пам'ятна монета "Великодня радість. Писанка", яка має форму декорованого традиційними символами атрибуту великодніх свят.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Національного банку України.



Деталі

НБУ, вперше за час існування своєї нумізматичної програми, випустив пам’ятну монету у формі, що нагадує великодню писанку.



Від сьогодні пам’ятна монета "Великодня радість. Писанка" – в обігу. - пише НБУ.

У пресслужбі розповіли про наклад, дизайн і деталі монети

Монета зі срібла 999 проби, а маса дорогоцінного металу – 31,1 г. Як зазначається, "Великодня радість. Писанка" здоблена емаллю та локальною позолотою. Номінал монети - 10 гривень.

"Тримаймо стрій!": НБУ випустив пам'ятну монету до третіх роковин повномасштабного вторгнення

Також Нацбанк повідомляє, що на реверсі нової монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як "Сорокопуть" або "Козачі левади".

Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст. - ідеться у дописі.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя у формі дуба, що всіяне 12 писанками, на яких зображені давні символи наших пращурів.

Дизайн цієї унікальної монети створила дизайнерка Олександра Кучинська. Тираж – до 15 000 штук. - передає сайт НБУ.



Як і де придбати монету "Великодня радість. Писанка"



Згідно з прес-релізом НБУ, придбати нову монету можна буде згодом в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів (їх перелік є на сайті НБУ).

НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену Нацгвардії