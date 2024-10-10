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Незаконне збагачення на 1,5 млн доларів: суд арештував депутатку Хмельницької міськради з можливістю внести заставу 

Незаконне збагачення на 1,5 млн доларів: суд арештував депутатку Хмельницької міськради з можливістю внести заставу 

Київ • УНН

 • 15613 перегляди

Світлану Баранську, депутатку Хмельницької міськради, заарештовано за підозрою в незаконному збагаченні на 1,5 млн доларів. Суд призначив заставу в 49 млн грн, хоча прокуратура вимагала 100 млн грн.

Печерський районний суд Києва відправив під арешт депутатку Хмельницької міської ради Світлану Баранську, яку підозрюють у незаконному збагаченні на 1,5 млн доларів, із можливістю внесення застави у майже 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОГП

Депутатці Хмельницької міськради, яка підозрюється у незаконному збагаченні, за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення застави у сумі 49 млн грн

 - йдеться в повідомленні.  

Як повідомляє Суспільне, під час засідання сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід для Баранської у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 100 мільйонів гривень.

Проте сторона захисту заявила, що орган досудового розслідування не надав доказів, що знайдені гроші належали Світлані Баранській: "У нас вже є свідок, який підтвердить, що гроші які були в скриньках, дали Барановській потримати в орендованій банківській скриньці, поки той свідок виїжджав за кордон".

За словами адвоката Світлани Баранської, вона доглядає за хворою матір’ю, лежачою свекрухою, неповнолітньою донькою.

Доповнення 

ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад півтора мільйона незадекларованих доларів.

10 жовтня депутатці Хмельницької міськради, у якої вилучили понад 1,5 млн доларів, повідомили про підозру. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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