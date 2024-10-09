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У депутатки Хмельницької міськради знайшли 1,5 млн дол., її затримали - ДБР

У депутатки Хмельницької міськради знайшли 1,5 млн дол., її затримали - ДБР

Київ • УНН

 • 11606 перегляди

ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад 1,5 млн незадекларованих доларів та нерухомість. Жінку затримано за підозрою у незаконному збагаченні, їй загрожує до 10 років ув'язнення.

ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад півтора мільйона незадекларованих доларів, повідомили у бюро в середу, пише УНН.

Деталі

"Працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості. Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті", - повідомили у ДБР у соцмережах.

ДБР оприлюднило фото, де валюту видно у пакетах та комірках.

Слідчі бюро, як вказано, розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

"Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)", - зазначили у ДБР.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Керівницю МСЕК з Хмельниччини затримали і повідомили про підозру05.10.24, 14:31 • 20448 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
khmelnytskyi-ukrainaХмельницький

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