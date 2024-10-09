У депутата Хмельницкого горсовета нашли 1,5 млн долл., ее задержали - ГБР
Киев • УНН
ГБР обнаружило у женщины-депутата Хмельницкого горсовета более 1,5 млн незадекларированных долларов и недвижимость. Женщина задержана по подозрению в незаконном обогащении, ей грозит до 10 лет заключения.
ГБР выявило у женщины-депутата Хмельницкого горсовета более полутора миллионов незадекларированных долларов, сообщили в бюро в среду, пишет УНН.
Детали
"Сотрудники ГБР обнаружили у депутата Хмельницкого городского совета более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости. Женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте", - сообщили в ГБР в соцсетях.
ГБР обнародовало фото, где валюту видно в пакетах и ячейках.
Следователи бюро, как указано, расследуют уголовное производство относительно сделок на Хмельницкой таможне при выполнении сделок частной компанией, директором которой сейчас является депутат.
"Сейчас фигурантка задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)", - отметили в ГБР.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.
Руководительницу МСЭК из Хмельницкой области задержали и сообщили о подозрении5 октября 2024, 11:31 • 19081 просмотр