Незаконное обогащение на 1,5 млн долларов: суд арестовал депутата Хмельницкого горсовета с возможностью внести залог
Киев • УНН
Светлана Баранская, депутат Хмельницкого горсовета, арестована по подозрению в незаконном обогащении на 1,5 млн долларов. Суд назначил залог в 49 млн грн, хотя прокуратура требовала 100 млн грн.
Печерский районный суд Киева отправил под арест депутата Хмельницкого городского совета Светлану Баранскую, которую подозревают в незаконном обогащении на 1,5 млн долларов, с возможностью внесения залога в почти 50 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОГП.
Депутату Хмельницкого горсовета, которая подозревается в незаконном обогащении, по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 49 млн грн
Как сообщает Суспільне, во время заседания сторона обвинения просила суд избрать меру пресечения для Баранской в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.
Однако сторона защиты заявила, что орган досудебного расследования не предоставил доказательств, что найденные деньги принадлежали Светлане Баранской: «У нас уже есть свидетель, который подтвердит, что деньги, которые были в ящиках, дали Барановской подержать в арендованной банковской ячейке, пока тот свидетель выезжал за границу».
По словам адвоката Светланы Баранской, она ухаживает за больной матерью, лежачей свекровью, несовершеннолетней дочерью.
Дополнение
ГБР обнаружило у депутата Хмельницкого горсовета более полутора миллионов незадекларированных долларов.
10 октября депутату Хмельницкого горсовета, у которой изъяли более 1,5 млн долларов, сообщили о подозрении.