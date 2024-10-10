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Незаконне збагачення на 1,5 млн доларів: оголошено підозру депутатці Хмельницької міськради

Незаконне збагачення на 1,5 млн доларів: оголошено підозру депутатці Хмельницької міськради

Київ • УНН

 • 10286 перегляди

Депутатці Хмельницької міськради оголошено підозру у незаконному збагаченні на 57 млн грн. Під час обшуків вилучено понад 1,5 млн доларів, 30 тис євро та 500 тис грн.

Повідомлено про підозру депутатці Хмельницької міськради, у якої вилучили понад 1,5 млн доларів США. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

"Заступник Генерального прокурора повідомив про підозру депутатці Хмельницької міської ради за фактом незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України)", - йдеться у повідомленні ОГП.

За даними слідства, підозрювана, будучи депутатом міськради з листопада 2020 року, набула активів на понад 57 млн грн, що значно перевищує її офіційні доходи.

В межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання депутатки. В ході обшуків вилучено понад 1 млн 491 тис доларів США, 30 тис євро, 500 тис грн.

Наразі депутатку затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснює ГСУ ДБР, оперативний супровід - ТУ ДБР, розташоване у м. Хмельницькому.

Контекст

ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад півтора мільйона незадекларованих доларів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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