Незаконне збагачення на 1,5 млн доларів: оголошено підозру депутатці Хмельницької міськради
Київ • УНН
Депутатці Хмельницької міськради оголошено підозру у незаконному збагаченні на 57 млн грн. Під час обшуків вилучено понад 1,5 млн доларів, 30 тис євро та 500 тис грн.
Повідомлено про підозру депутатці Хмельницької міськради, у якої вилучили понад 1,5 млн доларів США. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
"Заступник Генерального прокурора повідомив про підозру депутатці Хмельницької міської ради за фактом незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України)", - йдеться у повідомленні ОГП.
За даними слідства, підозрювана, будучи депутатом міськради з листопада 2020 року, набула активів на понад 57 млн грн, що значно перевищує її офіційні доходи.
В межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання депутатки. В ході обшуків вилучено понад 1 млн 491 тис доларів США, 30 тис євро, 500 тис грн.
Наразі депутатку затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснює ГСУ ДБР, оперативний супровід - ТУ ДБР, розташоване у м. Хмельницькому.
Контекст
ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад півтора мільйона незадекларованих доларів.