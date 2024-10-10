Незаконное обогащение на 1,5 млн долларов: объявлено подозрение депутату Хмельницкого горсовета

Сообщено о подозрении депутату Хмельницкого горсовета, у которой изъяли более 1,5 млн долларов США. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

«Заместитель Генерального прокурора сообщил о подозрении депутату Хмельницкого городского совета по факту незаконного обогащения (ст. 368-5 УК Украины)», - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, подозреваемая, будучи депутатом горсовета с ноября 2020 года, приобрела активов на более 57 млн грн, что значительно превышает ее официальные доходы.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства депутата. В ходе обысков изъято более 1 млн 491 тыс долларов США, 30 тыс евро, 500 тыс грн.

Сейчас депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора осуществляет ГСУ ГБР, оперативное сопровождение - ТУ ГБР, расположенное в г. Хмельницком.

Контекст

ГБР обнаружило у депутата Хмельницкого горсовета более полутора миллионов незадекларированных долларов.