Незаконное обогащение на 1,5 млн долларов: объявлено подозрение депутату Хмельницкого горсовета
Киев • УНН
Депутату Хмельницкого горсовета объявлено подозрение в незаконном обогащении на 57 млн грн. Во время обысков изъято более 1,5 млн долларов, 30 тыс евро и 500 тыс грн.
Сообщено о подозрении депутату Хмельницкого горсовета, у которой изъяли более 1,5 млн долларов США. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
«Заместитель Генерального прокурора сообщил о подозрении депутату Хмельницкого городского совета по факту незаконного обогащения (ст. 368-5 УК Украины)», - говорится в сообщении ОГП.
По данным следствия, подозреваемая, будучи депутатом горсовета с ноября 2020 года, приобрела активов на более 57 млн грн, что значительно превышает ее официальные доходы.
В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства депутата. В ходе обысков изъято более 1 млн 491 тыс долларов США, 30 тыс евро, 500 тыс грн.
Сейчас депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора осуществляет ГСУ ГБР, оперативное сопровождение - ТУ ГБР, расположенное в г. Хмельницком.
Контекст
ГБР обнаружило у депутата Хмельницкого горсовета более полутора миллионов незадекларированных долларов.