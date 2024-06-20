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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Зеленський відзначив держнагородами військових Нацгвардії, ДПСУ та ДСНС

Київ • УНН

 • 115806 перегляди

Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій за мужність та самовіддану службу у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Зеленський відзначив держнагородами військових Нацгвардії, ДПСУ та ДСНС

Указами Президента України Володимира Зеленського за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку державними нагородами нагороджено військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, а також Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в МВС, передає УНН.

Деталі  

Згідно з указом №358/2024 від 19 червня, відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" нагороджено Задорожного Антона Олеговича - підполковника Національної гвардії України.

Також згідно з указами №357/2024 і №358/2024 від 19 червня, у Національній гвардії України орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено Горбатенка Єгора Володимировича (посмертно) - головного сержанта; Петренка Олега Володимировича (посмертно) - солдата; Дмитрика Арсена Володимировича - підполковника; Ковкрака Андрія Володимировича - майора; Козара Річарда Валерійовича - лейтенанта; Сиротенка Дмитра Володимировича - молодшого сержанта.

Орденом "За мужність" I ступеня нагороджено Іващенка Дмитра Віталійовича - майора. Також у Нацгвардії орденом "За мужність" II ступеня нагороджено десятьох військовослужбовців; орденом "За мужність" IIІ ступеня 227 військовослужбовців; медаллю "За військову службу Україні" відзначено 67 нацгвардійців; медаллю "Захиснику Вітчизни" - 32; медаллю "За врятоване життя" - сімох військовослужбовців.

Також державними нагородами відзначено 85 прикордонників.

Орденом "За мужність" II ступеня нагороджено 1 військовослужбовця ДПСУ, орденом "За мужність" III ступеня - 10 прикордонників, орденом Данила Галицького - 4; "За бездоганну службу" III ступеня - 10; медаллю "За військову службу Україні" - 47; медаллю "Захиснику Вітчизни" - 10. Два прикордонники отримали медаль "За врятоване життя", ще одного військовослужбовця нагороджено відзнакою "Хрест бойових заслуг".

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій відзначені орденом "За мужність" ІІІ ступеня - три співробітники ДСНС; медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня - два; медаллю "За врятоване життя" нагороджені ще три представники ДСНС.

Зеленський привітав молодих науковців із професійним святом та відзначив державними нагородами21.05.24, 19:51 • 20912 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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