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Зеленський привітав молодих науковців із професійним святом та відзначив державними нагородами

Зеленський привітав молодих науковців із професійним святом та відзначив державними нагородами

Київ • УНН

 • 20906 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з молодими науковцями, привітав їх з професійним святом, вручив державні нагороди та обговорив стратегію уряду щодо заохочення молодих науковців залишатися в Україні та працювати на її розвиток та відновлення після війни.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з молодими науковцями і представниками Малої академії наук. Президент привітав науковців із професійним святом та відзначив державними нагородами. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Сьогодні мав можливість зустрітися з молодими науковцями і представниками Малої академії наук, привітати їх із професійним святом та відзначити державними нагородами. Війна – це велика трагедія, але вона об’єднала науковців різних вишів заради підтримки наших військових. Деякі розробки молодих вчених наші воїни вже успішно застосовують на полі бою. Дякую кожному й кожній за допомогу Україні, розвиток науки і технологій

- сказав Зеленський.

Президент також поспілкувався з науковцями, зокрема щодо того, чи є в Уряду стратегія, як стимулювати молодих науковців залишатися в Україні та працювати заради розвитку, піднесення та відбудови України.

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Розвиток та відбудова буде після закінчення війни. Те, що сьогодні є відновлення деяких напрямків. Швидкі потрібні рухи. Десь добудувати міст, мостовий перехід, або критичну інфраструктуру, енергетику. Тобто, це ремонт, а не будівництво. Треба робити це швидко. Глобальна відбудова знайде місце після війни для кожного, особливо для молодих людей, які за кордоном і ті, про кого ви кажете, потрібна буде їх допомога. Я думаю завжди людина відчуває поклик Батьківщини і тому я думаю молоді люди будуть повертатися

- сказав Зеленський.

Він додав, що повернення більшості людей пов’язано з безпековою ситуацією в Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністеркою закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок.

Павло Башинський

Павло Башинський

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