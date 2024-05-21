Зеленский поздравил молодых ученых с профессиональным праздником и отметил государственными наградами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с молодыми учеными и представителями Малой академии наук. Президент поздравил ученых с профессиональным праздником и отметил государственными наградами. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Сегодня имел возможность встретиться с молодыми учеными и представителями Малой академии наук, поздравить их с профессиональным праздником и отметить государственными наградами. Война-это большая трагедия, но она объединила ученых разных вузов ради поддержки наших военных. Некоторые разработки молодых ученых наши воины уже успешно применяют на поле боя. Спасибо каждому и каждой за помощь Украине, развитие науки и технологий - сказал Зеленский.

Президент также пообщался с учеными, в частности относительно того, есть ли у правительства стратегия, как стимулировать молодых ученых оставаться в Украине и работать ради развития, подъема и восстановления Украины.

Развитие и восстановление будет после окончания войны. То, что сегодня является восстановление некоторых направлений. Быстрые нужные движения. Где-то достроить мост, мостовой переход, или критическую инфраструктуру, энергетику. То есть, это ремонт, а не строительство. Надо делать это быстро. Глобальное восстановление найдет место после войны для каждого, особенно для молодых людей, которые за границей и те, о ком вы говорите, нужна будет их помощь. Я думаю всегда человек чувствует зов родины и поэтому я думаю молодые люди будут возвращаться - сказал Зеленский.

Он добавил, что возвращение большинства людей связано с ситуацией безопасности в Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок.