Ситуація на фронті та конференція з відновлення України: Зеленський поговорив із главою МЗС Німеччини Бербок
Київ • УНН
Під час зустрічі Зеленський та Бербок окремо обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами.
Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністеркою закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Глава держави докладно поінформував про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України. Під час зустрічі обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з ФРН.
"Ми дуже вдячні за військову підтримку, фінансову допомогу. Розраховуємо на ваше подальше сприяння. Наші країни мають дуже хороші відносини. Ми вдячні німецькому суспільству за підтримку України, за прихисток для наших людей", – наголосив Зеленський.
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Президент відзначив підтримку Української формули миру з боку Німеччини, а також підтвердження від Федерального канцлера Олафа Шольца особистої участі в інавгураційному Саміті миру 15–16 червня у Швейцарії.
Під час зустрічі окремо обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами.
За даними ОП, це вже сьомий візит Анналени Бербок до України з початку повномасштабного російського вторгнення.
Голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва з неоголошеним візитом21.05.24, 08:49 • 47476 переглядiв