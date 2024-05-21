Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

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Глава государства подробно проинформировал о ситуации на передовой и первоочередных оборонных потребностях Украины. Во время встречи обсудили совместную инициативу министров иностранных дел и обороны Германии по поиску дополнительных систем Patriot и других систем ПВО для нашей страны. Также говорилось о том, что украинское небо уже вскоре могут защищать дополнительные зенитно-ракетные комплексы из ФРГ.

"Мы очень благодарны за военную поддержку, финансовую помощь. Рассчитываем на ваше дальнейшее содействие. Наши страны имеют очень хорошие отношения. Мы благодарны немецкому обществу за поддержку Украины, за приют для наших людей", – подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил поддержку украинской формулы мира со стороны Германии, а также подтверждение от Федерального канцлера Олафа Шольца личного участия в инаугурационном саммите мира 15-16 июня в Швейцарии.

Во время встречи отдельно обсудили движение Украины к членству в ЕС и организацию международной конференции по восстановлению Украины (URC 2024), которая состоится в июне в Берлине, скоординировали шаги по ее наполнению конкретными проектами.

По данным ОП, это уже седьмой визит Анналены Бербок в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом