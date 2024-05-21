Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с визитом, сообщает МИД страны, пишет УНН.

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"Министр иностранных дел Бербок снова прибыла 21 мая с визитом в столицу Украины Киев", - говорится в сообщении.

Она прибыла в Киев с визитом, который не был анонсирован из соображений безопасности, указывает tagesschau.

Как указали в МИД ФРГ, "цель визита министра иностранных дел - заверить украинских собеседников, даже несмотря на обострение ситуации в зонах боевых действий, в том, что Германия и Европа и в дальнейшем будут твердо стоять на стороне Украины и не откажутся от своей поддержки".

"Глобальную инициативу усиления противовоздушной обороны, которую министр иностранных дел недавно запустила вместе с министром обороны Писториусом, также следует рассматривать в этом контексте. Сейчас собрано почти миллиард евро для дополнительной поддержки украинской ПВО. И работа продолжается (...)", - отметили в немецком МИД.

Чтобы защитить Украину от российского града ракет и беспилотников, ей срочно нужна усиленная ПВО - сказала Бербок.

Поездка главы МИД ФРГ, как указано, также является подготовкой к Берлинской конференции по реконструкции как инвестиции в будущее Украины.

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