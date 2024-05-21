Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  37756 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  151312 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  126874 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  196682 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182479 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191207 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162868 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121300 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125451 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  383355 просмотра

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом, чтобы заверить Украину в неизменной поддержке Германии, несмотря на эскалацию боевых действий, и подготовиться к Берлинской конференции по вопросам восстановления Украины.

Война •   •  11782 просмотра
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

Беспилотник атаковал нефтебазу в белгородской области россии, повредив цистерну с бензином, сообщает росСМИ.

Война •   •  11433 просмотра
Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Участники АТО опровергают обвинения НАБУ в адрес экс-министра Сольского, утверждая, что они законно получили и владеют земельными участками, о которых идет речь, сдают их в аренду и регулярно получают арендную плату.

политика •   •  37756 просмотра
Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

В КНДР приехала российская делегация

Российская делегация прибыла в Пхеньян с визитом в пятницу, чтобы в частности очертить будущие контакты на фоне расширения сотрудничества между двумя странами.

Новости Мира •   •  10865 просмотра
В КНДР приехала российская делегация

В Херсонской области ночью уничтожили 3 "шахеда", за сутки есть погибший и 3 раненых

Российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб, 3 получили ранения, повреждены жилые дома, школа, промышленный объект, насосная станция и газопровод.

Война •   •  12365 просмотра
В Херсонской области ночью уничтожили 3 "шахеда", за сутки есть погибший и 3 раненых

Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов

Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 28 из 29 российских ударных беспилотников в разных регионах Украины.

Война •   •  22039 просмотра
Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов

"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн

С момента вступления в силу приказа об усилении таможенного контроля в Одесской области валютные поступления выросли с 15 млрд грн до 60 млрд грн в месяц, поскольку посредники больше не могут работать на этом рынке из-за строгой проверки документов и способности компаний производить задекларированные объемы товаров.

Экономика •   •  20456 просмотра
"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн

Ночью над Днепропетровщиной ПВО уничтожила два "шахеда"

Ночью в Днепропетровской области украинские ПВО сбили два ударных беспилотника, обломки которых повредили хозяйственные постройки, а в Никопольском районе в результате вражеских обстрелов были повреждены дома, здания и инфраструктура.

Общество •   •  20022 просмотра
Ночью над Днепропетровщиной ПВО уничтожила два "шахеда"

Ночная атака на Харьков: стали известны последствия

Во время ночного обстрела Харькова вражеские "шахеды" нанесли удары по четырем точкам города, ранив четырех человек и вызвав пожары в частных домах и гараже.

Общество •   •  19327 просмотра
Ночная атака на Харьков: стали известны последствия

Еще плюс 1380 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 495 070 человек личного состава и 7605 танков.

Война •   •  17893 просмотра
Еще плюс 1380 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага