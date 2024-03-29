Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  49444 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  71132 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  91703 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  208157 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  133878 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133308 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153036 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143083 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145234 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153324 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Силы ПВО сбили две ракеты над Одессой, из-за падения обломков ранен ребенок

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"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС

"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС

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На Херсонщине в результате детонации снаряда на поле погиб тракторист

На Херсонщине в результате детонации снаряда на поле погиб тракторист

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Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  208157 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  246993 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  604130 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  553331 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  565231 просмотра

Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает от продолжения публичных дискуссий о предоставлении Украине немецких крылатых ракет большой дальности "Таурус".

Война •   •  12285 просмотра
Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

35 стран уже дали согласие отправить военных и полицию во Францию на время Олимпиады - СМИ

Франция приглашает военных, полицейских и гражданских сотрудников из 45 иностранных стран присоединиться к обеспечению безопасности на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Новости Мира •   •  11342 просмотра
35 стран уже дали согласие отправить военных и полицию во Францию на время Олимпиады - СМИ

Вероятно из-за теракта в "Крокусе": в москве силовики устроили обыски в криптообменниках

Российские силовики провели обыски в офисах криптовалютных бирж ABCeX и Beribit в москве, что, возможно, связано с терактом в "Крокусе", где злоумышленники якобы получили средства и криптовалюту.

Криминал и ЧП •   •  11454 просмотра
Вероятно из-за теракта в "Крокусе": в москве силовики устроили обыски в криптообменниках

Аварийные отключения из-за атак рф ввели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях, есть ограничения в Харьковской области

В нескольких регионах Украины осуществляются аварийные отключения электроэнергии из-за нехватки генерирующих мощностей, вызванный массированной атакой России на украинские электростанции ночью.

Война •   •  12973 просмотра
Аварийные отключения из-за атак рф ввели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях, есть ограничения в Харьковской области

Силы ПВО сбили две ракеты над Одессой, из-за падения обломков ранен ребенок

Две российские ракеты, нацеленные на Одессу, были сбиты силами противовоздушной обороны, но обломки упали на город, ранив ребенка.

Война •   •  11414 просмотра
Силы ПВО сбили две ракеты над Одессой, из-за падения обломков ранен ребенок

"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС

Президент Зеленский созвал Ставку Верховного Главнокомандующего для решения серьезных вызовов, среди которых удары российских террористов по энергетическому сектору Украины, необходимость усиления потенциала противовоздушной обороны и активизация усилий с партнерами для быстрого пополнения запасов оружия и боеприпасов.

Война •   •  14052 просмотра
"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС

На Херсонщине в результате детонации снаряда на поле погиб тракторист

В Херсонской области вблизи одного из населенных пунктов Высокопольской громады погиб тракторист, который наехал на взрывное устройство, оставленное российской армией.

Война •   •  12773 просмотра
На Херсонщине в результате детонации снаряда на поле погиб тракторист

Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт

Летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии в связи с ожидаемым пиковым потреблением и потенциальным дефицитом в энергосистеме, считает директор Центра энергетических исследований Александр Харченко.

Война •   •  12565 просмотра
Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт

Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

Украина ожидает вскоре увидеть в небе первые истребители F-16, которые обеспечат мощную воздушную поддержку против российской авиации.

Война •   •  11743 просмотра
Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

Взрыв прогремел в Харькове: что известно

В Харькове прогремел взрыв. В Воздушных силах предупредили о запуске управляемых авиабомб и российском обстреле.

Война •   •  13565 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове: что известно