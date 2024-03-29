Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает от продолжения публичных дискуссий о немецких дальнобойных крылатых ракетах Taurus, которые ранее просила Украина, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Я много комментировала Taurus и не верю, что продолжающееся публичное обсуждение Taurus продвинет нас на шаг вперед - заявила Бербок в интервью изданиям из медиа-группы Funke.

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Украина, по данным немецких СМИ, попросила ракеты радиусом действия 500 километров от Германии в мае прошлого года. Шольц сначала явно отклонил эту просьбу в октябре, а затем еще несколько раз в этом году. Шольц отвергает поставку в Украину ракет Taurus, поскольку опасается, что это может втянуть Германию в войну.