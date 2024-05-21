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Голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва з неоголошеним візитом

Голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва з неоголошеним візитом

Київ • УНН

 • 47476 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва з неоголошеним візитом, щоб запевнити Україну в незмінній підтримці Німеччини, незважаючи на ескалацію бойових дій, і підготуватися до Берлінської конференції з питань відновлення України.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до України із візитом, повідомляє МЗС країни, пише УНН.

Деталі

"Міністр закордонних справ Бербок знову прибула 21 травня з візитом до столиці України Києва", - ідеться у повідомленні.

Вона прибула до Києва з візитом, який не був анонсований з міркувань безпеки, вказує tagesschau.

Як вказали у МЗС ФРН, "мета візиту міністра закордонних справ - запевнити українських співрозмовників, навіть зважаючи на загострення ситуації в зонах бойових дій, у тому, що Німеччина та Європа й надалі твердо стоятимуть на боці України та не відмовляться від своєї підтримки".

"Глобальну ініціативу посилення протиповітряної оборони, яку міністр закордонних справ нещодавно запустила разом із міністром оборони Пісторіусом, також слід розглядати в цьому контексті. Зараз зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки української ППО. І робота триває (...)", - зазначили у німецькому МЗС.

Щоб захистити Україну від російського граду ракет і безпілотників, їй терміново потрібна посилена ППО

- сказала Бербок.

Поїздка очільниці МЗС ФРН, як вказано, також є підготовкою до Берлінської конференції з реконструкції як інвестиції в майбутнє України.

Голова МЗС Німеччини Бербок: публічне обговорення щодо Taurus нікуди нас не приведе29.03.24, 15:54 • 102216 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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