Указами Президента Украины Владимира Зеленского за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга государственными наградами награждены военнослужащие Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, а также Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

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Согласно указу №358/2024 от 19 июня, отличием Президента Украины "крест боевых заслуг" награжден Задорожный Антон Олегович - подполковник Национальной гвардии Украины.

Также согласно указам №357/2024 и №358/2024 от 19 июня, в Национальной гвардии Украины орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден Горбатенко Егора Владимировича (посмертно) - главного сержанта; Петренко Олега Владимировича (посмертно) - солдата; Дмитрика Арсена Владимировича - подполковника; Ковкрака Андрея Владимировича - майора; Козара Ричарда Валерьевича - лейтенанта; Сиротенко Дмитрия Владимировича - младшего сержанта.

Орденом "За мужество" I степени награжден Иващенко Дмитрий Витальевич - майор. Также В Нацгвардии орденом" За мужество "II степени награждены десять военнослужащих; орденом" За мужество "III степени 227 военнослужащих; медалью" За военную службу Украине "отмечено 67 нацгвардейцев; медалью" Защитнику Отечества "- 32; медалью" За спасенную жизнь " - семерых военнослужащих.

Также государственными наградами отмечено 85 пограничников.

Орденом" За мужество " II степени награжден 1 военнослужащий ГПСУ, орденом "За мужество" III степени - 10 пограничников, орденом Даниила Галицкого - 4; "За безупречную службу" III степени - 10; медалью "За военную службу Украине" - 47; медалью "Защитнику Отечества" - 10. Два пограничника получили медаль "За спасенную жизнь", еще один военнослужащий награжден знаком отличия "крест боевых заслуг".

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечены орденом"За мужество "III степени - три сотрудника ГСЧС; медалью" За безупречную службу "III степени - две; медалью" За спасенную жизнь " награждены еще три представителя ГСЧС.

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