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Сьогодні День піхоти в Україні: роль піхоти у протидії російської агресії

Сьогодні День піхоти в Україні: роль піхоти у протидії російської агресії

Київ • УНН

 • 25941 перегляди

Сьогодні відзначається День піхоти Збройних сил України. Подія була започаткована указом президента у 2019 році. Дата святкування обрана на честь того, що саме шостого травня 1648 року стався переламний момент у битві під Жовтими Водами, в результаті якого козацька армія під проводом гетьмана Богдана Хмельницького розгромила польське військо.

Сьогодні відзначається День піхоти Збройних сил України. Подія була започаткована указом президента у 2019 році, пише УНН.

Дата святкування обрана на честь того, що саме шостого травня 1648 року стався переламний момент у битві під Жовтими Водами, в результаті якого козацька армія під проводом гетьмана Богдана Хмельницького розгромила польське військо.

Усі провідні армії світу, в тому числі й українська, продовжують стрімко розвиватися у технологічному плані, з кожним роком з’являються нові засоби ураження ворога. Та попри це, саме піхота продовжує залишатися основної ударною силою будь-якої армії.

З близько 800 тисяч українських солдат та офіцерів левову частку становлять саме військовослужбовці мотопіхотних, гірсько-штурмових, механізованих підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Саме Під натиском наших піхотинців навесні 2022 року ворог втік із Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Українська піхота брала участь у блискавичному контрнаступі на Харківщині восени 2022 року. Тоді ж воїни-піхотинці разом з іншими родами та видами військ звільнили Херсон.

Українські піхотинці до останнього обороняли Бахмут та Авдіївку, і нині ведуть кровопролитні бої з переважаючими силами ворога на Сході та Півдні України.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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