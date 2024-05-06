Сьогодні День піхоти в Україні: роль піхоти у протидії російської агресії
Київ • УНН
Сьогодні відзначається День піхоти Збройних сил України. Подія була започаткована указом президента у 2019 році. Дата святкування обрана на честь того, що саме шостого травня 1648 року стався переламний момент у битві під Жовтими Водами, в результаті якого козацька армія під проводом гетьмана Богдана Хмельницького розгромила польське військо.
Сьогодні відзначається День піхоти Збройних сил України. Подія була започаткована указом президента у 2019 році, пише УНН.
Дата святкування обрана на честь того, що саме шостого травня 1648 року стався переламний момент у битві під Жовтими Водами, в результаті якого козацька армія під проводом гетьмана Богдана Хмельницького розгромила польське військо.
Усі провідні армії світу, в тому числі й українська, продовжують стрімко розвиватися у технологічному плані, з кожним роком з’являються нові засоби ураження ворога. Та попри це, саме піхота продовжує залишатися основної ударною силою будь-якої армії.
З близько 800 тисяч українських солдат та офіцерів левову частку становлять саме військовослужбовці мотопіхотних, гірсько-штурмових, механізованих підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.
Саме Під натиском наших піхотинців навесні 2022 року ворог втік із Київської, Чернігівської та Сумської областей.
Українська піхота брала участь у блискавичному контрнаступі на Харківщині восени 2022 року. Тоді ж воїни-піхотинці разом з іншими родами та видами військ звільнили Херсон.
Українські піхотинці до останнього обороняли Бахмут та Авдіївку, і нині ведуть кровопролитні бої з переважаючими силами ворога на Сході та Півдні України.