Сегодня День пехоты в Украине: роль пехоты в противодействии российской агрессии

Сегодня отмечается День пехоты Вооруженных сил Украины. Событие было основано указом президента в 2019 году, пишет УНН.

Дата празднования выбрана в честь того, что именно шестого мая 1648 года произошел переломный момент в битве под Желтыми Водами, в результате которого казацкая армия под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого разгромила польское войско.

Все ведущие армии мира, в том числе и украинская, продолжают стремительно развиваться в технологическом плане, с каждым годом появляются новые средства поражения врага. Но несмотря на это, именно пехота продолжает оставаться основной ударной силой любой армии.

Из около 800 тысяч украинских солдат и офицеров львиную долю составляют именно военнослужащие мотопехотных, горно-штурмовых, механизированных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Именно Под натиском наших пехотинцев весной 2022 года враг бежал из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Украинская пехота участвовала в молниеносном контрнаступлении на Харьковщине осенью 2022 года. Тогда же воины-пехотинцы вместе с другими родами и видами войск освободили Херсон.

Украинские пехотинцы до последнего обороняли Бахмут и Авдеевку, и сейчас ведут кровопролитные бои с превосходящими силами врага на Востоке и Юге Украины.