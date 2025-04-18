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У бригади НГУ "Азов" новий командир: що відомо про Богдана Грішенкова

Київ • УНН

 • 5652 перегляди

Новим командиром 12 бригади «Азов» став Богдан Грішенков, який пройшов шлях від солдата до офіцера. Він захищав «Азовсталь», був поранений в Оленівці та звільнений з полону.

У бригади НГУ "Азов" новий командир: що відомо про Богдана Грішенкова

Новим командиром 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" став підполковник Богдан Грішенков. Про це повідомила пресслужба підрозділу у Telegram, передає УНН.

  Підполковник Богдан "Пугач" Грішенков – новий командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ

- йдеться у повідомленні. 

Що відомо про Грішенкова

Грішенков народився 20 жовтня 1993 року в місті Слов’янськ Донецької області. З дитинства виховувався в українських патріотичних традиціях, навчався у Слов’янському авіаційному коледжі та Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, спеціальність – "Енергосистеми". Мав працювати в Донецькому аеропорті, але в 2014 році почалась російська окупація Донбасу.

В 2015 році Грішенков вступив до лав підрозділу "Азов". Пройшов шлях від солдата до офіцера, отримав позивний "Пугач". Повномасштабне російське вторгнення зустрів з побратимами в Маріуполі, де захищав завод "Азовсталь", а потім потрапив в російський полон.

Грішенков опинився в концтаборі в Оленівці, де в 2022 році росіяни вбили полонених. Отримав поранення голови, рук і ніг, а також втратив декілька пальців на ногах. Був звільнений в рамках обміну у вересні 2022 року.

У липні 2023 року Грішенков був призначений командиром 1-го батальйону бригади "Азов", а в лютому 2024 року став командиром батальйону. Брав участь у боях в Серебрянському лісництві, а також на Торецькому напрямку.

За майже 11 років служби був відзначений численними нагородами, зокрема Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня і відзнакою "Іменна вогнепальна зброя".

Нагадаємо

В лютому підполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершив службу і залишив посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Командування та особовий склад "Азова" подякували йому за понад 10 років служби.

Нещодавно Богдан Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу президента про нагородження його орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Євген Устименко

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