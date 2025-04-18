У бригады НГУ "Азов" новый командир: что известно о Богдане Кришенкове
Киев • УНН
Новым командиром 12 бригады «Азов» стал Богдан Гришенков, который прошел путь от солдата до офицера. Он защищал «Азовсталь», был ранен в Еленовке и освобожден из плена.
Новым командиром 12 бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" стал подполковник Богдан Гришенков. Об этом сообщила пресс-служба подразделения в Telegram, передает УНН.
Подполковник Богдан "Пугач" Гришенков – новый командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ
Что известно о Гришенкове
Гришенков родился 20 октября 1993 года в городе Славянск Донецкой области. С детства воспитывался в украинских патриотических традициях, учился в Славянском авиационном колледже и Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, специальность – "Энергосистемы". Должен был работать в Донецком аэропорту, но в 2014 году началась российская оккупация Донбасса.
В 2015 году Гришенков вступил в ряды подразделения "Азов". Прошел путь от солдата до офицера, получил позывной "Пугач". Полномасштабное российское вторжение встретил с побратимами в Мариуполе, где защищал завод "Азовсталь", а затем попал в российский плен.
Гришенков оказался в концлагере в Еленовке, где в 2022 году россияне убили пленных. Получил ранение головы, рук и ног, а также потерял несколько пальцев на ногах. Был освобожден в рамках обмена в сентябре 2022 года.
В июле 2023 года Гришенков был назначен командиром 1-го батальона бригады "Азов", а в феврале 2024 года стал командиром батальона. Участвовал в боях в Серебрянском лесничестве, а также на Торецком направлении.
За почти 11 лет службы был отмечен многочисленными наградами, в частности Орденом Богдана Хмельницкого III степени и знаком отличия "Именное огнестрельное оружие".
Напомним
В феврале подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершил службу и покинул должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов". Командование и личный состав "Азова" поблагодарили его за более 10 лет службы.
Недавно Богдан Кротевич заявил, что его фамилия исчезла из указа президента о награждении его орденом Богдана Хмельницкого II степени.