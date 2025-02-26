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Богдан Кротевич звільнився з посади начштабу "Азова"

Київ  •  УНН

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Підполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершує службу на посаді начальника штабу 12-ї бригади "Азов". За 10 років він пройшов шлях від піхотинця до керівника штабу та брав участь у ключових операціях, включаючи оборону Маріуполя.

Підполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Командування та особовий склад "Азова" подякували йому за понад 10 років служби. Про це йдеться в повідомленні "Азова", пише УНН.

Деталі

Кротевич почав служити в "Азові" у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС, докладав зусиль для розвитку підрозділу. В 2021 році очолив штаб "Азову", після початку повномасштабного вторгнення брав участь в управлінні обороною Маріуполя.

Після повернення з полону у вересні 2022 року Кротевич розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його перетворення на 12-у бригаду "Азов". Координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

Повернувшись до виконання обовʼязків начальника штабу бригади, "Тавр" докладав зусиль для забезпечення оборони та контрнаступу на Кремінському та Торецькому напрямках.

Крім того, Кротевич надихав цивільних людей долучатися до Сил оборони.

Нагадаємо

У 2024 році "Азов" оголосив про набір іноземних добровольців. Зі свого боку у бригаді обіцяли, що забезпечать новобранцям сучасну зброю, якісну підготовку та вмотивоване братерство.

Бригада "Азов" оголосила про набір іноземців24.12.24, 01:02 • 19261 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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mariupolМаріуполь
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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