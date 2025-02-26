Богдан Кротевич уволился с должности начштаба «Азова»
Киев • УНН
Подполковник Богдан «Тавр» Кротевич завершает службу в должности начальника штаба 12-й бригады «Азов». За 10 лет он прошел путь от пехотинца до руководителя штаба и участвовал в ключевых операциях, включая оборону Мариуполя.
Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов". Командование и личный состав "Азова" поблагодарили его за более 10 лет службы. Об этом говорится в сообщении "Азова", пишет УНН.
Детали
Кротевич начал служить в "Азове" в 2014 году, прошел путь от пехотинца до командира взвода. Он участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, прилагал усилия для развития подразделения. В 2021 году возглавил штаб "Азова", после начала полномасштабного вторжения участвовал в управлении обороной Мариуполя.
После возвращения из плена в сентябре 2022 года Кротевич начал восстановление боеспособности подразделения и его превращение в 12-ю бригаду "Азов". Координировал действия бригады в боях на Запорожском направлении во время летнего контрнаступления 2023 года.
Вернувшись к выполнению обязанностей начальника штаба бригады, "Тавр" прилагал усилия для обеспечения обороны и контрнаступления на Кременском и Торецком направлениях.
Кроме того, Кротевич вдохновлял гражданских людей участвовать в Силах обороны.
Напомним
В 2024 году "Азов" объявил о наборе иностранных добровольцев. Со своей стороны в бригаде обещали, что обеспечат новобранцам современное оружие, качественную подготовку и мотивированное братство.
Бригада "Азов" объявила о наборе иностранцев24.12.24, 01:02 • 19251 просмотр