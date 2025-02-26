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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Богдан Кротевич уволился с должности начштаба «Азова»

Богдан Кротевич уволился с должности начштаба «Азова»

Киев  •  УНН

 • 9074 просмотра

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Подполковник Богдан «Тавр» Кротевич завершает службу в должности начальника штаба 12-й бригады «Азов». За 10 лет он прошел путь от пехотинца до руководителя штаба и участвовал в ключевых операциях, включая оборону Мариуполя.

Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов". Командование и личный состав "Азова" поблагодарили его за более 10 лет службы. Об этом говорится в сообщении "Азова", пишет УНН.

Детали

Кротевич начал служить в "Азове" в 2014 году, прошел путь от пехотинца до командира взвода. Он участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, прилагал усилия для развития подразделения. В 2021 году возглавил штаб "Азова", после начала полномасштабного вторжения участвовал в управлении обороной Мариуполя.

После возвращения из плена в сентябре 2022 года Кротевич начал восстановление боеспособности подразделения и его превращение в 12-ю бригаду "Азов". Координировал действия бригады в боях на Запорожском направлении во время летнего контрнаступления 2023 года.

Вернувшись к выполнению обязанностей начальника штаба бригады, "Тавр" прилагал усилия для обеспечения обороны и контрнаступления на Кременском и Торецком направлениях.

Кроме того, Кротевич вдохновлял гражданских людей участвовать в Силах обороны.

Напомним

В 2024 году "Азов" объявил о наборе иностранных добровольцев. Со своей стороны в бригаде обещали, что обеспечат новобранцам современное оружие, качественную подготовку и мотивированное братство.

Бригада "Азов" объявила о наборе иностранцев24.12.24, 01:02 • 19251 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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mariupolМариуполь
zaporozheЗапорожье

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