Бригада "Азов" объявила о наборе иностранцев
Киев • УНН
12-я бригада спецназначения "Азов" объявила набор иностранных добровольцев. Бригада обещает предоставить новобранцам современное оружие, качественную подготовку и мотивированное братство.
12-я бригада специального назначения "Азов" объявила о наборе иностранных добровольцев в свои ряды. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Военные отметили, что служба в "Азове" - это современные военные стандарты, профессионализм, а также побратимство и взаимоуважение.
Бойцы со всего мира уже стали в наши ряды и стоят бок о бок с украинцами против агрессора
В "Азове" отметили, что со своей стороны предоставят новобранцам современное оружие, качественную подготовку и мотивированное братство.
Желающие присоединиться к бригаде должны заполнить специальную анкету. После чего с ними свяжутся и расскажут о дальнейших действиях.
Напомним,
Бригада "Азов" отразила штурм россиян, которые использовали нетипичную технику, включая электросамокаты. Уничтожено 5 единиц бронированной техники, 8 автомобилей и ликвидировано 63 оккупанта.