Посадовець Міноборони через неефективні договори завдав державі збитків на 322 млн грн: оголошено підозру
Київ • УНН
Тимчасово виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель та постачання Міноборони оголошено підозру. Він уклав збиткові договори на постачання води, не провівши аналізу ринкових цін, що призвело до збитків на 322 мільйони гривень.
Як вважає слідство, високопосадовець Міноборони не перевірив калькуляцію постачальників і не забезпечив принципів економності. Це, у результаті, призвело до мільйонних збитків. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова іде про Богдана Хмельницького.
Деталі
Тимчасово виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України оголошено підозру.
Відповідно до інформації прокурорів, у 2022 році посадовець, порушуючи вимоги законодавства у сфері публічних закупівель, уклав від імені Міністерства оборони України збиткові для держави договори.
Це були дві угоди на постачання питної води для потреб Збройних Сил України. Як вказано, фігурант справи не провів аналіз ринкових цін, а також знехтував калькуляціями постачальників. До того ж, посадовець не забезпечив принципів економності та ефективності використання державних коштів, ідеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.
Таким чином, державі було завдано збитків на 322 мільйони гривень, наголошує відомство.
Підозрюваному інкримінують кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.
Нагадаємо
Колишньому т.в.о. директора Департаменту держзакупівель Міноборони повідомлено про підозру у розтраті понад 1 млрд грн.