Експосадовцю Міноборони повідомили про підозру у розтраті понад 1 млрд гривень

Колишньому т.в.о директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України повідомлено про підозру у розтраті більше ніж 1 мільярда бюджетних коштів. За даними слідства, він уклав договори на придбання продуктів харчування для ЗСУ, завищивши їх вартість. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.

За даними УНН йдеться про Максима Гриценка, якій фігурує у справі Гринкевичів.

За даними слідства, посадовець Міністерства оборони в 2022 році уклав з одним із товариств 7 однотипних договорів на закупівлю послуг з організації харчування на загальну суму понад 2,6 млрд грн. Указане підприємство за 11 днів (з 25.02.2022 до 07.03.2022) надало послуг з харчування лише на 45 млн грн, після чого підозрюваний посадовець МОУ без встановленої процедури погодження, без припинення попередніх контрактів уклав із цим товариством новий договір та 16 додаткових угод на закупівлю послуг з харчування на загальну суму понад 3,9 млрд грн.

При цьому, вартість надання послуг у цьому договорі зросла на понад 1 млрд грн, де значно було завищено вартість найбільш вживаних продуктів харчування - йдеться у повідомленні ОГП.

Слідчі повідомили ексчиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Експосадовцю загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Доповнення

Наразі в суді на розгляді перебувають 4 обвинувальні акти стосовно цього посадовця Міноборони, обвинуваченого в розтраті державних коштів під час укладення договорів на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту для потреб ЗСУ за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Експосадовцю Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн

Нагадаємо

17 січня 2024 року ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

18 січня тогож рокусина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.

Згодом Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.

16 січня 2025 року ДБР завершило розслідування щодо Ігоря та Романа Гринкевичів за постачання неякісного військового одягу для ЗСУ. Збитки держави склали понад 1,1 млрд грн, обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення.