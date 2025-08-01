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Financial Times

Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд гривен

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Бывшему врио директора Департамента госзакупок Минобороны сообщено о подозрении в растрате более 1 млрд грн. Он заключил договоры на питание для ВСУ, значительно завысив стоимость услуг.

Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд гривен

Бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МО Украины сообщено о подозрении в растрате более 1 миллиарда бюджетных средств. По данным следствия, он заключил договоры на приобретение продуктов питания для ВСУ, завысив их стоимость. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.

По данным УНН, речь идет о Максиме Гриценко, который фигурирует в деле Гринкевичей.

По данным следствия, должностное лицо Министерства обороны в 2022 году заключило с одним из обществ 7 однотипных договоров на закупку услуг по организации питания на общую сумму более 2,6 млрд грн. Указанное предприятие за 11 дней (с 25.02.2022 по 07.03.2022) предоставило услуг по питанию всего на 45 млн грн, после чего подозреваемый чиновник МОУ без установленной процедуры согласования, без прекращения предыдущих контрактов заключил с этим обществом новый договор и 16 дополнительных соглашений на закупку услуг по питанию на общую сумму более 3,9 млрд грн.

При этом стоимость предоставления услуг в этом договоре выросла более чем на 1 млрд грн, где значительно была завышена стоимость наиболее употребляемых продуктов питания

- говорится в сообщении ОГП.

Следователи сообщили экс-чиновнику о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнение

Сейчас в суде на рассмотрении находятся 4 обвинительных акта в отношении этого должностного лица Минобороны, обвиняемого в растрате государственных средств при заключении договоров на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты для нужд ВСУ по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 114-1 УК Украины.

Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении за ущерб при закупках на сумму более 340 млн грн09.07.25, 15:24 • 1345 просмотров

Напомним

17 января 2024 года ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу об аферах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности, об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января того же года сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. 22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Впоследствии Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

16 января 2025 года ГБР завершило расследование в отношении Игоря и Романа Гринкевичей по поставкам некачественной военной одежды для ВСУ. Убытки государства составили более 1,1 млрд грн, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Татьяна Краевская

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