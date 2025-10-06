Чиновник Минобороны из-за неэффективных договоров нанес государству ущерб на 322 млн грн: объявлено подозрение
Киев • УНН
Временно исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставок Минобороны объявлено подозрение. Он заключил убыточные договоры на поставку воды, не проведя анализа рыночных цен, что привело к убыткам на 322 миллиона гривен.
Как считает следствие, высокопоставленный чиновник Минобороны не проверил калькуляцию поставщиков и не обеспечил принципов экономности. Это, в результате, привело к миллионным убыткам. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Богдане Хмельницком.
Детали
Временно исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины объявлено подозрение.
Согласно информации прокуроров, в 2022 году должностное лицо, нарушая требования законодательства в сфере публичных закупок, заключило от имени Министерства обороны Украины убыточные для государства договоры.
Это были два соглашения на поставку питьевой воды для нужд Вооруженных Сил Украины. Как указано, фигурант дела не провел анализ рыночных цен, а также пренебрег калькуляциями поставщиков. К тому же, должностное лицо не обеспечило принципов экономности и эффективности использования государственных средств, говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.
Таким образом, государству был нанесен ущерб на 322 миллиона гривен, отмечает ведомство.
Подозреваемому инкриминируют уголовное правонарушение по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР.
