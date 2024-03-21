В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

Во вторую годовщину освобождения Киевской области от российских оккупантов Президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников, погибших во время обороны и освобождения села Мощун. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Президента.

Сегодня мы вспоминаем битву, которая произошла два года назад, но которую нельзя забывать. То время во многом предопределило судьбу украинского государства. Именно здесь, в боях за Мощун, и неподалеку, в боях за Гостомель, за Ирпень, за другие города и села Киевщины, была определена судьба Украины и украинской столицы. Тогда удалось не просто не пустить российскую армию в Киев. Тогда всем в мире стало очевидно, какими являются украинцы и что такое путинская россия - подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что два года назад мир не верил в Украину и не понимал зловещей сущности России, но увидел силу единения наших людей, храбрость украинских воинов.

"Все тогда изменилось, в феврале – марте 2022 года, именно в таких битвах, в таких проявлениях героизма наших людей и низости нашего врага", - указал Президент.

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Как сообщается, присутствующие почтили минутой молчания память воинов, павших за свободу Украины. во время минуты молчания прозвучали имена 118 защитников, погибших в боях за деревню Мощун.

Зеленский также вручил государственные награды украинским защитникам. В частности, награду Президента "крест боевых заслуг" получил участник обороны Киева, подполковник ГПСУ Николай Демьянюк, который организовал оборону на наиболее опасном и тяжелом направлении продвижения врага в районе Мощуна.

Кроме того, Глава государства вручил ордена Богдана Хмельницкого III степени, ордена "За мужество" II и III степеней, медаль "За военную службу Украине".

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