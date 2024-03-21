В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
khostelГостомель
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
bogdan-khmelnitskiiБогдан Хмельницкий
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  27320 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  57719 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  100117 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  129223 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  127444 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141164 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145053 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133450 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128361 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125522 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Новости по теме
В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

  •  3283 просмотра
В бундестаге предупредили о последствиях замораживания войны в Украине

В бундестаге предупредили о последствиях замораживания войны в Украине

  •  2980 просмотра
В Крыму слышали звуки взрывов, сообщают о перекрытом "Крымском мосту"

В Крыму слышали звуки взрывов, сообщают о перекрытом "Крымском мосту"

  •  2855 просмотра
Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД

Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД

  •  2843 просмотра
Украина объявила заявку на полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины

Украина объявила заявку на полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины

  •  3677 просмотра
В Винницкой области погиб 5-летний ребенок: отравился угарным газом

В Винницкой области погиб 5-летний ребенок: отравился угарным газом

  •  3667 просмотра
Рада передала полномочия Запорожского областного совета начальнику Запорожской ОВА Федорову

Рада передала полномочия Запорожского областного совета начальнику Запорожской ОВА Федорову

  •  7340 просмотра
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
Эксклюзив

  •  27320 просмотра
Премьера Эстонии: "Если россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне"

Премьера Эстонии: "Если россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне"

  •  7182 просмотра
Завтра в Харькове - День траура по погибшим из-за удара рф

Завтра в Харькове - День траура по погибшим из-за удара рф

  •  7596 просмотра

Популярные

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  105024 просмотра
Атака на Киев: стали известны последствия обстрела

Атака на Киев: стали известны последствия обстрела

  •  118447 просмотра
В Святошинском районе - падение обломков ракеты

В Святошинском районе - падение обломков ракеты

  •  67961 просмотра
В Киеве раздаются взрывы

В Киеве раздаются взрывы

  •  123993 просмотра
В Португалии новый премьер-министр

В Португалии новый премьер-министр

  •  121201 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

  •  57719 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  105024 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  143334 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  174247 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  274521 просмотра

В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

В боях за Мощун и Киевскую область была решена судьба Украины и ее столицы, где героизм украинских солдат и подлость российского врага стали очевидны всему миру.

Война •   •  3283 просмотра
В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

В бундестаге предупредили о последствиях замораживания войны в Украине

Депутат Бундестага и лидер партии зеленых Омид Нурипур предупредил, что замораживание войны на Украине поможет россии, поскольку Украина заслуживает возвращения своих территорий и определения своего собственного будущего как независимого государства.

Война •   •  2980 просмотра
В бундестаге предупредили о последствиях замораживания войны в Украине

В Крыму слышали звуки взрывов, сообщают о перекрытом "Крымском мосту"

Во временно оккупированном Крыму слышны взрывы, после того, как сообщается, был перекрыт так называемый "Крымский мост".

Война •   •  2855 просмотра
В Крыму слышали звуки взрывов, сообщают о перекрытом "Крымском мосту"

Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД

Украинцы получают сообщения от мошенников, выдающих себя за службу поддержки monobank, которые пытаются получить данные клиентов и завладеть средствами путем незаконных действий.

Общество •   •  2843 просмотра
Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД

Украина объявила заявку на полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины

Национальная сборная Украины по футболу объявила заявку на сегодняшний решающий полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 на выезде против Боснии и Герцеговины в Зенице.

спорт •   •  3677 просмотра
Украина объявила заявку на полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины

В Винницкой области погиб 5-летний ребенок: отравился угарным газом

5-летний ребенок умер от отравления угарным газом в селе Литин Винницкой области, в то время как мать, бабушка и тетя ребенка были госпитализированы.

Здоровье •   •  3667 просмотра
В Винницкой области погиб 5-летний ребенок: отравился угарным газом

Рада передала полномочия Запорожского областного совета начальнику Запорожской ОВА Федорову

Рада приняла проект постановления, предусматривающего передачу полномочий Запорожского областного совета в Запорожскую областную военную администрацию, начальнику ЗОВА-Ивану Федорову.

Война •   •  7340 просмотра
Рада передала полномочия Запорожского областного совета начальнику Запорожской ОВА Федорову

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Активизация российских ДРГ в Сумской области за последние несколько месяцев может быть попыткой отвлечь дополнительные силы обороны Украины с других направлений, считает военный эксперт.

Война •   •  27320 просмотра
Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Премьера Эстонии: "Если россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что помощь Украине в победе над россией может предотвратить Третью мировую войну, призвав увеличить военную помощь ЕС и расходы на оборону.

Война •   •  7182 просмотра
Премьера Эстонии: "Если россия проиграет эту войну, то нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне"

Завтра в Харькове - День траура по погибшим из-за удара рф

Завтра в Харькове будет объявлен День траура по погибшим в результате атаки россиян 20 марта.

Война •   •  7596 просмотра
Завтра в Харькове - День траура по погибшим из-за удара рф