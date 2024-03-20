Путин должен проиграть, и это вопрос жизни и смерти для демократического мира - Зеленский

Путин должен проиграть - и это вопрос жизни и смерти для демократического мира. Когда он проиграет, демократический мир получит хорошую перспективу на поколение вперед. Об этом заявил президент Зеленский в вечернем обращении 20 марта, передает УНН.

Детали

Мы должны быть устойчивыми к различным вызовам, мы должны быть дальнобойными, чтобы одолеть Путина, а не находиться в ситуации, когда сомнения относительно прочности Запада помогают этому сумасшедшему подчеркнул Зеленский.

Доклад Сырского

Президент рассказал, что начал день с доклада Главкома Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича.

Максимально активно работаем с партнерами и по внутреннему производству оружия, чтобы дать нашим воинам больше необходимых средств подчеркнул Зеленский.

Разговор с Моди

Также он пообщался с премьер-министром Индии. Поблагодарил Моди за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за участие в работе по Формуле мира на уровне советников.

Очень важно, чтобы такая глобальная сила, как Индия, проявила свое лидерство в восстановлении справедливого мира и в защите целей и принципов Устава ООН - именно в этом смысл нашей Формулы мира. Конечно, обсудили с господином Премьер-министром Индии и двусторонние отношения сказал Зеленский.

Встреча с министром обороны Нидерландов

Также Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов, с которой провел "очень предметный и хороший разговор".

Ключевое - это защита наших городов и сел, это ПВО для Украины, реальное спасение наших людей от российского террора. А также увеличение возможностей нашей армии. Нидерланды - один из самых последовательных наших партнеров в защите человеческой жизни и справедливости добавил Зеленский.

Встреча с Джейком Салливаном

Вечером Зеленский провел встречу с Джейком Салливаном, советником Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности.

Тоже очень содержательный, вполне конкретный разговор и об оборонном взаимодействии, и о совместных политических результатах, которых мы должны достичь. Я благодарен Америке за поддержку нашего государства и людей, и это жизненно важно, чтобы американское лидерство оставалось крепким в защите международного правопорядка подчеркнул Зеленский.

Участие в Саммите за демократию

Сегодня Зеленский принял участие в Саммите за демократию. Это уже третий раз происходит такой формат - в этом году Республика Корея объединяет демократических лидеров.

Обстрел Харькова

Президент Украины подчеркнул, что Харьков и область более двух лет испытывают страшные российские удары. Он поблагодарил всех, кто защищает нормальную жизнь в наших городах и селах.

Спасибо каждому и каждой, кто бьется ради нашего государства и людей, кто работает на оборону, на Украину! Мы обязательно должны выстоять и гарантировать Украине надежную безопасность. Всей Украине подытожил Зеленский.

Ситуация на поле боя и евроатлантические стремления Украины: Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов