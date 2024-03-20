Путин должен проиграть, и это вопрос жизни и смерти для демократического мира - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  81039 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  90855 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  116246 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  131449 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131936 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127464 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125111 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  238846 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142924 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Зеленский отметил важность поражения Путина для демократического мира, обсудил оборонное сотрудничество с партнерами и поблагодарил тех, кто защищает Украину от российских атак.

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Путин должен проиграть, и это вопрос жизни и смерти для демократического мира - Зеленский

Сумщина: россияне обстреляли 12 общин, травмированы два человека

В среду российские военные 56 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 390 взрывов и ранив по меньшей мере двух человек, также сообщается о многочисленных разрушениях в регионе.

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Российский Добровольческий корпус штурмовал дом с российскими солдатами в селе Козинка Белгородской области России при поддержке минометов и беспилотников, а также устроил засаду на эвакуационную группу спецназа ГРУ.

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Аарон Тейлор-Джонсон дипломатически ответил на слухи о кастинге на роль следующего Джеймса Бонда, заявив, что может говорить только о своих будущих проектах, таких как The Fall Guy, Nosferatu, Kraven the Hunter.

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Аарон Тейлор-Джонсон станет новым Джеймсом Бондом? Актер отреагировал на слухи

Атака на Харьков: 5-ро человек пропали без вести

Пять человек пропали без вести и пятеро погибли в результате российского ракетного обстрела Холодногорского района Харькова 20 марта, еще девять получили ранения.

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Атака на Харьков: 5-ро человек пропали без вести

В Керчи пришвартовался газовый танкер со скрытым названием - СМИ

Танкер-газовоз, название и идентификационный номер которого скрыты, зашел в Керченский рыбный порт в Крыму и пришвартовался возле газового терминала 20 марта.

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В Керчи пришвартовался газовый танкер со скрытым названием - СМИ

Генштаб: Интенсивные бои на шести участках фронта, "горячее всего" на Новопавловском, Авдеевском и Лиманском направлениях

Российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 54 авиационных удара, 41 раз применили реактивные системы залпового огня и приняли участие в 67 боевых столкновениях на шести направлениях на украинском фронте, больше всего боевых действий произошло на Новопавловском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Война •   •  11848 просмотра
Генштаб: Интенсивные бои на шести участках фронта, "горячее всего" на Новопавловском, Авдеевском и Лиманском направлениях

Российский ракетный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 9

Российский ракетный удар по Харькову убил 5 человек и ранил 9. Один человек был спасен.

Общество •   •  11746 просмотра
Российский ракетный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 9

Скоро наши лидеры смогут подписать соглашение с США: Ермак на брифинге с Салливаном

Джейк Салливан, советник Байдена по вопросам национальной безопасности, совершил необъявленный визит в Киев и заверил, что Конгресс проголосует за выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи, включая новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, включающий боеприпасы, средства противовоздушной обороны и другое вооружение.

Война •   •  12954 просмотра
Скоро наши лидеры смогут подписать соглашение с США: Ермак на брифинге с Салливаном

Советник Байдена прибыл в Киев и высказался об ATACMS: мне не о чем объявить сегодня

По словам советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, администрация Байдена пока не готова объявить о поставках Украине ракет ПТРК ATACMS, но продолжит усилия по оказанию военной поддержки.

Война •   •  16573 просмотра
Советник Байдена прибыл в Киев и высказался об ATACMS: мне не о чем объявить сегодня