"Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает ПВО": Зеленский показал видео последствий атаки рф на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку рф на Киев, пишет УНН.

Новая российская ракетная атака против Киева. Более 30 ракет сбиты, в том числе аэробалистическая. Пострадали люди. Всем оказывается необходимая помощь. Каждый день, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает нам системами ПВО - написал Зеленский в соцсетях.

Он отметил, что "нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту "Петриотов" и других ведущих мировых систем".

"Сейчас эта защита нужна здесь, в Украине. От Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донецкой области. Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли. Мы должны показать, что террор всегда в проигрыше. Мы должны доказать. россии, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в Украине. Нам нужна поддержка партнеров. И я благодарен всем в мире, кто действительно помогает", - отметил Зеленский.

Дополнение

Силы ПВО во время утренней атаки уничтожили 31 ракету – две баллистические и 29 крылатых. Как сообщили в КГВА, в результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты над Киевом и на подступах к столице.

В результате ракетного удара российских войск в Киеве пострадали 13 человек. Среди 13 пострадавших есть 13-летняя девочка.