В Тисе обнаружили еще одного утопленника: уже 46-й случай
Киев • УНН
Пограничники нашли тело человека в Тисе у границы с Венгрией. С начала войны это уже 46-й случай обнаружения тела в реке.
Пограничники обнаружили тело человека в реке Тиса у границы с Венгрией. С начала полномасштабной войны это уже 46-й случай. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг в Telegram, пишет УНН.
Очередного утопленника обнаружили в Тисе на Закарпатье. Сегодня утром пограничники во время мониторинга речного участка границы с Венгрией нашли тело человека в воде вблизи украинского берега
На место, как указано, сразу вызвали спасателей и полицию. Личность погибшего правоохранители устанавливают.
"С начала полномасштабной войны это уже 46-й случай, когда пограничники обнаруживают тело в Тисе", - отметили в ГПСУ.
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