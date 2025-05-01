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В Тисе обнаружили еще одного утопленника: уже 46-й случай

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Пограничники нашли тело человека в Тисе у границы с Венгрией. С начала войны это уже 46-й случай обнаружения тела в реке.

В Тисе обнаружили еще одного утопленника: уже 46-й случай

Пограничники обнаружили тело человека в реке Тиса у границы с Венгрией. С начала полномасштабной войны это уже 46-й случай. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг в Telegram, пишет УНН.

Очередного утопленника обнаружили в Тисе на Закарпатье. Сегодня утром пограничники во время мониторинга речного участка границы с Венгрией нашли тело человека в воде вблизи украинского берега

- сообщили в ГПСУ.

На место, как указано, сразу вызвали спасателей и полицию. Личность погибшего правоохранители устанавливают.

"С начала полномасштабной войны это уже 46-й случай, когда пограничники обнаруживают тело в Тисе", - отметили в ГПСУ.

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Юлия Шрамко

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