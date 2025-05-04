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В ГПСУ заявили, что на Закарпатье обнаружили тело вблизи границы

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Пограничники Мукачевского отряда обнаружили тело человека во время патрулирования горной местности. На место происшествия вызвали спасателей и полицию.

В ГПСУ заявили, что на Закарпатье обнаружили тело вблизи границы

На Закарпатье обнаружили тело вблизи границы. На место происшествия вызвали спасателей и полицию, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Во время патрулирования в горной местности пограничники Мукачевского отряда нашли тело человека.

Это произошло сегодня около 16:00 у подножия горы Поп Иван Мармарошский.

На место происшествия вызвали спасателей и полицию для проведения дальнейших следственных действий.

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