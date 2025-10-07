Агитировал убивать бойцов ВСУ: на Николаевщине сообщено о подозрении инспектору СИЗО
Киев • УНН
Инспектору "Николаевского СИЗО" сообщено о подозрении в работе на россиян и агитации безжалостно убивать бойцов ВСУ. Он также призывал рф обстрелять изолятор для освобождения коллаборантов.
Инспектору "Николаевского СИЗО" сообщили о подозрении в работе на россиян в тылу и попытках подорвать оборону Украины изнутри, в частности, агитацией безжалостно убивать бойцов ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
Детали
Государственное бюро расследований системно и последовательно разоблачает сторонников "русского мира". Пока наши воины борются за свободу на фронте, правоохранители разоблачили еще одного "ждуна", который работал на оккупантов в тылу, пытаясь подорвать нашу оборону изнутри
Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что инспектор "Николаевского СИЗО" в пророссийских Telegram-каналах активно поддерживал обстрелы Николаева и действия оккупантов в целом.
Он активно тиражировал пророссийские лозунги, агитировал безжалостно убивать бойцов ВСУ и даже призывал РФ обстрелять изолятор, где сам работал, чтобы освободить предателей и коллаборантов, находящихся под следствием
В настоящее время инспектор задержан и ему сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:
- ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины - изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификации лиц, осуществлявших вооруженную агрессию российской федерации против Украины, начатую в 2014 году, совершенном повторно;
- ч. 1 ст. 161 УК Украины - в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды, на унижение национальной чести и достоинства.
Инспектору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За свою поддержку оккупантов ему грозит до 8 лет лишения свободы
Дополнение
В Николаевской области сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили правоохранителя, который за деньги организовывал "освобождение" военнообязанных из территориальных центров комплектования. Его задержали при получении 2 тысяч долларов взятки.