Агитировал убивать бойцов ВСУ: на Николаевщине сообщено о подозрении инспектору СИЗО

Инспектору "Николаевского СИЗО" сообщили о подозрении в работе на россиян в тылу и попытках подорвать оборону Украины изнутри, в частности, агитацией безжалостно убивать бойцов ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Государственное бюро расследований системно и последовательно разоблачает сторонников "русского мира". Пока наши воины борются за свободу на фронте, правоохранители разоблачили еще одного "ждуна", который работал на оккупантов в тылу, пытаясь подорвать нашу оборону изнутри

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что инспектор "Николаевского СИЗО" в пророссийских Telegram-каналах активно поддерживал обстрелы Николаева и действия оккупантов в целом.

Он активно тиражировал пророссийские лозунги, агитировал безжалостно убивать бойцов ВСУ и даже призывал РФ обстрелять изолятор, где сам работал, чтобы освободить предателей и коллаборантов, находящихся под следствием

В настоящее время инспектор задержан и ему сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

Инспектору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За свою поддержку оккупантов ему грозит до 8 лет лишения свободы