Эксклюзив
15:21
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
публикации
Эксклюзивы
Суд вынес приговоры коллаборантам: 11 лет за решеткой для харьковчанки и 5 для полицейского из Николаевской области

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Верховный Суд оставил в силе приговор жительнице Харьковской области, возглавлявшей оккупационное предприятие, назначив ей 11 лет заключения. Бывшего полицейского из Николаевской области заочно приговорили к 5 годам за сотрудничество с оккупантами.

Суд вынес приговоры коллаборантам: 11 лет за решеткой для харьковчанки и 5 для полицейского из Николаевской области

Органы прокуратуры Украины продолжают системно разоблачать и наказывать лиц, которые во время войны сознательно сотрудничали с российскими оккупантами. Благодаря усилиям Офиса Генерального прокурора и Николаевской областной прокуратуры виновными в коллаборационной деятельности признаны двое граждан – жительница Харьковщины и бывший правоохранитель из Николаевщины. Об этом сообщили в ОГП, пишет УНН.

Детали

На Харьковщине Верховный Суд оставил в силе приговор местной женщине, которая в период с июня по сентябрь 2022 года добровольно возглавила созданное оккупационной администрацией предприятие "КП Почта Изюма". Она занималась кадровыми вопросами, подписывала финансовые документы и распространяла пропагандистские газеты, направленные на поддержку действий рф.

Агитировал убивать бойцов ВСУ: на Николаевщине сообщено о подозрении инспектору СИЗО07.10.25, 12:05 • 3632 просмотра

Суд признал ее виновной по ч.ч. 4, 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность) и назначил наказание – 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности в течение 15 лет. Осужденная вину не признала и сейчас отбывает наказание.

На Николаевщине к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен бывший инспектор кадрового обеспечения полиции из города Снигиревка. 

Систематически грабили предприятия на Купянщине: троим предателям из "лнр" сообщили о подозрении10.10.25, 15:54 • 4343 просмотра

В марте 2022 года он добровольно согласился на сотрудничество с оккупационными войсками рф, передал им свое табельное оружие – пистолет "ПМ" с двумя магазинами и патронами – и призвал других правоохранителей сложить оружие. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины. Из-за бегства обвиняемого в россию решение выносили заочно.

По данным прокуратуры, в течение 2025 года в Украине зарегистрировано 1465 уголовных правонарушений по фактам коллаборационизма, из которых 374 уже переданы в суд. Среди 1716 подозреваемых – 28 депутатов местных советов, 6 госслужащих и 7 должностных лиц органов местного самоуправления.

В Луганске оккупанты устроили "день предателя" и наградили учителей-коллаборантов - ЦНС06.10.25, 03:26 • 20065 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Николаевская область
Харьковская область
Украина