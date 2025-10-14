Суд вынес приговоры коллаборантам: 11 лет за решеткой для харьковчанки и 5 для полицейского из Николаевской области
Верховный Суд оставил в силе приговор жительнице Харьковской области, возглавлявшей оккупационное предприятие, назначив ей 11 лет заключения. Бывшего полицейского из Николаевской области заочно приговорили к 5 годам за сотрудничество с оккупантами.
Органы прокуратуры Украины продолжают системно разоблачать и наказывать лиц, которые во время войны сознательно сотрудничали с российскими оккупантами. Благодаря усилиям Офиса Генерального прокурора и Николаевской областной прокуратуры виновными в коллаборационной деятельности признаны двое граждан – жительница Харьковщины и бывший правоохранитель из Николаевщины. Об этом сообщили в ОГП, пишет УНН.
Детали
На Харьковщине Верховный Суд оставил в силе приговор местной женщине, которая в период с июня по сентябрь 2022 года добровольно возглавила созданное оккупационной администрацией предприятие "КП Почта Изюма". Она занималась кадровыми вопросами, подписывала финансовые документы и распространяла пропагандистские газеты, направленные на поддержку действий рф.
Суд признал ее виновной по ч.ч. 4, 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность) и назначил наказание – 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности в течение 15 лет. Осужденная вину не признала и сейчас отбывает наказание.
На Николаевщине к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен бывший инспектор кадрового обеспечения полиции из города Снигиревка.
В марте 2022 года он добровольно согласился на сотрудничество с оккупационными войсками рф, передал им свое табельное оружие – пистолет "ПМ" с двумя магазинами и патронами – и призвал других правоохранителей сложить оружие. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины. Из-за бегства обвиняемого в россию решение выносили заочно.
По данным прокуратуры, в течение 2025 года в Украине зарегистрировано 1465 уголовных правонарушений по фактам коллаборационизма, из которых 374 уже переданы в суд. Среди 1716 подозреваемых – 28 депутатов местных советов, 6 госслужащих и 7 должностных лиц органов местного самоуправления.
