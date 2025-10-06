В Луганске оккупанты устроили "день предателя" и наградили учителей-коллаборантов - ЦНС

Во временно оккупированном Луганске ко Дню учителя россияне провели показательную "педагогическую ассамблею" - праздник для тех, кто променял образование на пропаганду. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что мероприятие состоялось в центре "пионер", что "символично", ведь именно в советском прошлом "и погрязли эти "педагоги".

27 коллаборантов получили "благодарности" от так называемого "министерства образования лнр", еще 18 воспитателей - "награды" в специальных номинациях. Это не признание, а премия за усердие в промывании мозгов украинских детей - говорится в сообщении.

Как указывают в ЦНС, настоящие учителя даже под оккупацией продолжают обучать дистанционно, а грамоты от кремля - "это не награда, а клеймо предательства".

Напомним

россия завозит на временно оккупированные территории Украины партии "учителей" из глубинок рф по контрактам и выплатам.

Оккупанты начали "перевоспитание" учителей истории на ВОТ Украины - ЦНС