В Луганске оккупанты устроили "день предателя" и наградили учителей-коллаборантов - ЦНС
Киев • УНН
В оккупированном Луганске состоялась "педагогическая ассамблея" ко Дню учителя, где 27 коллаборантов получили "благодарности" от "министерства образования лнр", а еще 18 воспитателей – "награды". Это мероприятие, по данным ЦНС, является премией за усердие в промывании мозгов украинских детей.
Во временно оккупированном Луганске ко Дню учителя россияне провели показательную "педагогическую ассамблею" - праздник для тех, кто променял образование на пропаганду. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что мероприятие состоялось в центре "пионер", что "символично", ведь именно в советском прошлом "и погрязли эти "педагоги".
27 коллаборантов получили "благодарности" от так называемого "министерства образования лнр", еще 18 воспитателей - "награды" в специальных номинациях. Это не признание, а премия за усердие в промывании мозгов украинских детей
Как указывают в ЦНС, настоящие учителя даже под оккупацией продолжают обучать дистанционно, а грамоты от кремля - "это не награда, а клеймо предательства".
Напомним
россия завозит на временно оккупированные территории Украины партии "учителей" из глубинок рф по контрактам и выплатам.
Оккупанты начали "перевоспитание" учителей истории на ВОТ Украины - ЦНС03.09.25, 08:04 • 4300 просмотров