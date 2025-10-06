В Луганську окупанти влаштували "день зрадника" і нагородили вчителів-колаборантів - ЦНС

У тимчасово окупованому Луганську до Дня вчителя росіяни провели показову "педагогічну асамблею" - свято для тих, хто проміняв освіту на пропаганду. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що захід відбувся у центрі "піонер", що "символічно", адже саме в радянському минулому "і загрузли ці "освітяни".

27 колаборантів отримали "подяки" від так званого "міністерства освіти лнр", ще 18 вихователів - "нагороди" у спеціальних номінаціях. Це не визнання, а премія за старанність у промиванні мізків українських дітей