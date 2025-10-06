В Луганську окупанти влаштували "день зрадника" і нагородили вчителів-колаборантів - ЦНС
Київ • УНН
В окупованому Луганську відбулася "педагогічна асамблея" до Дня вчителя, де 27 колаборантів отримали "подяки" від "міністерства освіти лнр", а ще 18 вихователів – "нагороди". Цей захід, за даними ЦНС, є премією за старанність у промиванні мізків українських дітей.
У тимчасово окупованому Луганську до Дня вчителя росіяни провели показову "педагогічну асамблею" - свято для тих, хто проміняв освіту на пропаганду. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що захід відбувся у центрі "піонер", що "символічно", адже саме в радянському минулому "і загрузли ці "освітяни".
27 колаборантів отримали "подяки" від так званого "міністерства освіти лнр", ще 18 вихователів - "нагороди" у спеціальних номінаціях. Це не визнання, а премія за старанність у промиванні мізків українських дітей
Як вказують у ЦНС, справжні вчителі навіть під окупацією продовжують навчати дистанційно, а грамоти від кремля - "це не нагорода, а клеймо зради".
Нагадаємо
росія завозить на тимчасово окуповані території України партії "вчителів" з глибинок рф за контрактами й виплатами.
