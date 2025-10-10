Систематически грабили предприятия на Купянщине: троим предателям из "лнр" сообщили о подозрении
Киев • УНН
Трое боевиков из оккупированной Луганщины воевали на российской стороне, похищали людей и технику во время временной оккупации Купянского района Харьковщины.
Правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении трем боевикам террористической "лнр". Их обвиняют в грабеже украинских предприятий во время оккупации Купянщины, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали
Как установило следствие, подозреваемые участвовали в российском вторжении на территорию Украины и временной оккупации Купянского района Харьковщины. Группой преступников руководил командир роты так называемой "лнр", который также привлек к этому своих подчиненных - гранатометчика и стрелка.
В период с мая по июнь 2022 года они грабили украинские предприятия, а именно - похищали людей и технику.
Всем троим коллаборантам сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины - в редакции 2022 года).
Напомним
Национальная полиция и Главное управление разведки Министерства обороны Украины идентифицировали 22 человека, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских на временно оккупированной территории Донецкой области.