Систематично грабували підприємства на Купʼянщині: трьом зрадникам з "лнр" повідомили про підозру
Київ • УНН
Троє бойовиків з окупованої Луганщині воювали на російському боці, викрадали людей і техніку під час тимчасової окупації Куп’янського району Харківщини.
Правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру трьом бойовикам терористичної "лнр". Їх звинувачують у грабунку українських підприємств під час окупації Купʼянщини, передає УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
Як встановило слідство, підозрювані брали участь у російському вторгненні на територію України та тимчасовій окупації Куп’янського району Харківщини. Групою злочинців керував командир роти так званої "лнр", який також залучив до цього своїх підлеглих - гранатометника та стрілка.
В період з травня по червень 2022 року вони грабували українські підприємства, а саме - викрадали людей і техніку.
Всім трьом колаборантам повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України - у редакції 2022 року).
Нагадаємо
