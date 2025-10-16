Информировал россиян о технике ВСУ и хотел оккупации родного города: житель Днепра получил длительный срок заключения
Киев • УНН
Житель Днепра передавал российским спецслужбам информацию о военной авиации ВСУ и высказывал пророссийские взгляды. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
В Днепре осудили мужчину, который информировал российские спецслужбы о расположении военных самолетов ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По материалам следствия, житель Днепра добровольно согласился сотрудничать с представителем главного управления генерального штаба вооруженных сил российской федерации. Он передавал оккупантам информацию о местах расположения военной техники и подразделений Вооруженных Сил Украины.
Речь идет о расположении военной авиации - самолетов, блокпостов, мест дислокации, количества личного состава, а также скриншоты с Google Maps. Информацию он передавал оккупантам через один из мессенджеров.
Кроме того, мужчина выражал сожаление, что город Днепр "не освободили", то есть не оккупировали россияне. Также он распространял антиукраинские публикации в одной из социальных сетей.
Злоумышленника задержали в 2023 году, своей вины он не признал.
Суд признал его виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (Государственная измена);
- ч. 2 ст. 114-2 (Несанкционированное распространение информации
о расположении Вооруженных Сил Украины);
- ч. 1, 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание
правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).
Учитывая состав преступления, мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что украинский суд признал виновными в коллаборационной деятельности двух граждан - жительницу Харьковщины и бывшего правоохранителя из Николаевщины. Их приговорили к 5 и 1 годам лишения свободы, соответственно.