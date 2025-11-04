ukenru
На замовлення рф займався підпалами в Україні: під Києвом затримали ворожого агента

Київ • УНН

 • 548 перегляди

На Київщині затримано громадянина Східної Європи, який виявився агентом ФСБ та займався підпалами на замовлення ворога. Йому загрожує до 10 років ув'язнення за перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне знищення майна.

На замовлення рф займався підпалами в Україні: під Києвом затримали ворожого агента

На Київщині затримали громадянина однієї із країн Східної Європи, який виявився агентом фсб і на замовлення ворога займався підпалами. Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За матеріалами справи, до уваги окупантів чоловік потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині.

Після вербування фсб "відрядило" іноземця до нашої держави, де він оселився в орендованій квартирі у Білій Церкві.

За інструкціями російської спецслужби фігурант мав відстежувати та палити транспортні засоби українських захисників.

Щоб виявити потенційні "цілі", зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців.

У такий спосіб агент стежив за машиною офіцера ЗСУ, а потім у темну пору доби вилив на її капот легкозаймисту суміш та підпалив.

Після цього іноземець отримав завдання підшукувати нових агентів для вербування.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він прямував в Одесу для виконання нового ворожого завдання.

Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які проводили диверсії в Одесі та викрили спробу вербування у Львові13.10.25, 17:10 • 3317 переглядiв

Додамо

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

◾️ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисник під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

"Зливав" рашистам локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині: ще одного агента затримали під час дорозвідки21.10.25, 13:52 • 2720 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Біла Церква
Одеса