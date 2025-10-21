"Зливав" рашистам локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині: ще одного агента затримали під час дорозвідки
Київ • УНН
СБУ затримала російського агента в Києві, який коригував повітряні атаки по Київській та Полтавській областях. Він шукав координати авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони.
Ще одного російського агента затримали у столиці України. На замовлення фсб він коригував повітряні атаки рашистів одразу по двох регіонах – Київській та Полтавській областях, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
Як встановило розслідування, завданням цього фігуранта був пошук і передача координат авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони.
За матеріалами справи, наведенням ворожого вогню займався завербований фсб киянин. У поле зору окупантів він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм.
Для виконання завдань російської спецслужби фігурант на власному авто об’їжджав місцевість і позначав на гугл-картах розташування оборонних об’єктів.
СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які проводили диверсії в Одесі та викрили спробу вербування у Львові13.10.25, 17:10 • 3224 перегляди
Також зловмисник фіксував напрямки та кількість вильотів бойової авіації ЗСУ через повітряний простір обох регіонів.
Після розвідвилазок він формував "звіт" і направляв його кураторові у вигляді скріншотів електронних карт з координатами об’єктів та власними коментарями.
Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" під час проведення дорозвідки поблизу однієї з локацій.
На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
СБУ викрила чотирьох агентів фсб, які займалися диверсіями на "Укрзалізниці": наймолодшому 13 років08.10.25, 17:24 • 3642 перегляди
Додамо
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.