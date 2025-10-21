$41.760.03
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7880 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 13041 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13372 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14928 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14996 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14220 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27782 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20301 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17167 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Зливав" рашистам локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині: ще одного агента затримали під час дорозвідки

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

СБУ затримала російського агента в Києві, який коригував повітряні атаки по Київській та Полтавській областях. Він шукав координати авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони.

"Зливав" рашистам локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині: ще одного агента затримали під час дорозвідки

Ще одного російського агента затримали у столиці України. На замовлення фсб він коригував повітряні атаки рашистів одразу по двох регіонах – Київській та Полтавській областях, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Як встановило розслідування, завданням цього фігуранта був пошук і передача координат авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони.

За матеріалами справи, наведенням ворожого вогню займався завербований фсб киянин. У поле зору окупантів він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм.

Для виконання завдань російської спецслужби фігурант на власному авто об’їжджав місцевість і позначав на гугл-картах розташування оборонних об’єктів.

СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які проводили диверсії в Одесі та викрили спробу вербування у Львові13.10.25, 17:10 • 3224 перегляди

Також зловмисник фіксував напрямки та кількість вильотів бойової авіації ЗСУ через повітряний простір обох регіонів.

Після розвідвилазок він формував "звіт" і направляв його кураторові у вигляді скріншотів електронних карт з координатами об’єктів та власними коментарями.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" під час проведення дорозвідки поблизу однієї з локацій.

На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

СБУ викрила чотирьох агентів фсб, які займалися диверсіями на "Укрзалізниці": наймолодшому 13 років08.10.25, 17:24 • 3642 перегляди

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Обшук
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Полтавська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Київ