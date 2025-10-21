"Сливал" рашистам локации ПВО и аэродромов на Киевщине и Полтавщине: еще одного агента задержали во время доразведки
Киев • УНН
СБУ задержала российского агента в Киеве, который корректировал воздушные атаки по Киевской и Полтавской областям. Он искал координаты авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны.
Еще один российский агент задержан в столице Украины. По заказу ФСБ он корректировал воздушные атаки рашистов сразу по двум регионам – Киевской и Полтавской областям, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Как установило расследование, задачей этого фигуранта был поиск и передача координат авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны.
По материалам дела, наведением вражеского огня занимался завербованный ФСБ киевлянин. В поле зрения оккупантов он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм.
Для выполнения задач российской спецслужбы фигурант на собственном авто объезжал местность и обозначал на гугл-картах расположение оборонных объектов.
Также злоумышленник фиксировал направления и количество вылетов боевой авиации ВСУ через воздушное пространство обоих регионов.
После разведывательных вылазок он формировал "отчет" и направлял его куратору в виде скриншотов электронных карт с координатами объектов и собственными комментариями.
Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" во время проведения доразведки вблизи одной из локаций.
На месте происшествия у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Добавим
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.