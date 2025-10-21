"Сливал" рашистам локации ПВО и аэродромов на Киевщине и Полтавщине: еще одного агента задержали во время доразведки

$41.760.03
48.660.10
ukenru
10:33 • 6206 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 11899 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 12382 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 14033 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 14359 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 13935 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 26802 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20212 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
21 октября, 05:00 • 17101 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28497 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
62%
750мм
Популярные новости
Трамп объявил о начале строительства нового бального зала в Белом доме (видео)Photo21 октября, 02:07 • 3562 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 16036 просмотра
Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозкиPhoto21 октября, 03:36 • 5998 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19140 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17088 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 17367 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 26773 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 35557 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 92762 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 64082 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Государственная граница Украины
Япония
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 19411 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 21319 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 77664 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 72373 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 92249 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Золото
Нью-Йорк Таймс
Facebook

"Сливал" рашистам локации ПВО и аэродромов на Киевщине и Полтавщине: еще одного агента задержали во время доразведки

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

СБУ задержала российского агента в Киеве, который корректировал воздушные атаки по Киевской и Полтавской областям. Он искал координаты авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны.

"Сливал" рашистам локации ПВО и аэродромов на Киевщине и Полтавщине: еще одного агента задержали во время доразведки

Еще один российский агент задержан в столице Украины. По заказу ФСБ он корректировал воздушные атаки рашистов сразу по двум регионам – Киевской и Полтавской областям, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как установило расследование, задачей этого фигуранта был поиск и передача координат авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны.

По материалам дела, наведением вражеского огня занимался завербованный ФСБ киевлянин. В поле зрения оккупантов он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм.

Для выполнения задач российской спецслужбы фигурант на собственном авто объезжал местность и обозначал на гугл-картах расположение оборонных объектов.

СБУ и Нацполиция задержали агентов РФ, проводивших диверсии в Одессе и разоблачили попытку вербовки во Львове13.10.25, 17:10 • 3224 просмотра

Также злоумышленник фиксировал направления и количество вылетов боевой авиации ВСУ через воздушное пространство обоих регионов.

После разведывательных вылазок он формировал "отчет" и направлял его куратору в виде скриншотов электронных карт с координатами объектов и собственными комментариями.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" во время проведения доразведки вблизи одной из локаций.

На месте происшествия у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

СБУ разоблачила четырех агентов фсб, занимавшихся диверсиями на "Укрзализныце": самому младшему 13 лет08.10.25, 17:24 • 3642 просмотра

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Обыск
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Полтавская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Киев