По заказу рф занимался поджогами в Украине: под Киевом задержан вражеский агент
Киев • УНН
В Киевской области задержан гражданин Восточной Европы, который оказался агентом фсб и занимался поджогами по заказу врага. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за препятствование деятельности ВСУ и умышленное уничтожение имущества.
В Киевской области задержан гражданин одной из стран Восточной Европы, который оказался агентом фсб и по заказу врага занимался поджогами. Во время обысков у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По материалам дела, в поле зрения оккупантов мужчина попал, когда искал "быстрые заработки" после увольнения из вооруженных сил у себя на родине.
После вербовки фсб "откомандировало" иностранца в наше государство, где он поселился в арендованной квартире в Белой Церкви.
По инструкциям российской спецслужбы фигурант должен был отслеживать и поджигать транспортные средства украинских защитников.
Чтобы выявить потенциальные "цели", злоумышленник пешком обходил город и фотографировал авто военнослужащих.
Таким образом агент следил за машиной офицера ВСУ, а затем в темное время суток вылил на ее капот легковоспламеняющуюся смесь и поджег.
После этого иностранец получил задание подыскивать новых агентов для вербовки.
Сотрудники СБУ задержали агента, когда он направлялся в Одессу для выполнения нового вражеского задания.
Во время обысков у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
СБУ и Нацполиция задержали агентов РФ, проводивших диверсии в Одессе и разоблачили попытку вербовки во Львове13.10.25, 17:10 • 3315 просмотров
Добавим
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
◾️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
◾️ ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).
Злоумышленник под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
"Сливал" рашистам локации ПВО и аэродромов на Киевщине и Полтавщине: еще одного агента задержали во время доразведки21.10.25, 13:52 • 2720 просмотров