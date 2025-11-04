ukenru
По заказу рф занимался поджогами в Украине: под Киевом задержан вражеский агент

Киев • УНН

 • 392 просмотра

В Киевской области задержан гражданин Восточной Европы, который оказался агентом фсб и занимался поджогами по заказу врага. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за препятствование деятельности ВСУ и умышленное уничтожение имущества.

По заказу рф занимался поджогами в Украине: под Киевом задержан вражеский агент

В Киевской области задержан гражданин одной из стран Восточной Европы, который оказался агентом фсб и по заказу врага занимался поджогами. Во время обысков у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, в поле зрения оккупантов мужчина попал, когда искал "быстрые заработки" после увольнения из вооруженных сил у себя на родине.

После вербовки фсб "откомандировало" иностранца в наше государство, где он поселился в арендованной квартире в Белой Церкви.

По инструкциям российской спецслужбы фигурант должен был отслеживать и поджигать транспортные средства украинских защитников.

Чтобы выявить потенциальные "цели", злоумышленник пешком обходил город и фотографировал авто военнослужащих.

Таким образом агент следил за машиной офицера ВСУ, а затем в темное время суток вылил на ее капот легковоспламеняющуюся смесь и поджег.

После этого иностранец получил задание подыскивать новых агентов для вербовки.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он направлялся в Одессу для выполнения нового вражеского задания.

Во время обысков у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

СБУ и Нацполиция задержали агентов РФ, проводивших диверсии в Одессе и разоблачили попытку вербовки во Львове13.10.25, 17:10 • 3315 просмотров

Добавим

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

◾️ ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленник под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Сливал" рашистам локации ПВО и аэродромов на Киевщине и Полтавщине: еще одного агента задержали во время доразведки21.10.25, 13:52 • 2720 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Украина
Белая Церковь
Одесса