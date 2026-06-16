Дрон рф атаковал Одесский район - двое гражданских ранены, женщину отправили в больницу

В результате удара российского БПЛА по территории частного домохозяйства в Одесском районе днем 16 июня поврежден одноэтажный жилой дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Детали

На данный момент известно о двух пострадавших: 70-летней женщине и 71-летнем мужчине.

Женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь - говорится в сообщении.

Как отметил Кипер, пожар, возникший в результате удара БПЛА, спасатели ликвидировали. Сейчас на месте работают соответствующие службы, продолжаются работы по устранению последствий.

Напомним

Утром 16 июня россияне атаковали Шостку в Сумской области. Были травмированы два человека, в том числе маленький ребенок.

Также УНН сообщал, что российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. Они попали в многоэтажный и многоквартирный дом, среди местных жителей есть раненые.