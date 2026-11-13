Несколько суток без света — Зеленский провёл жёсткий разговор с чиновниками из-за ситуации в Белой Церкви и Броварах

Владимир Зеленский

В Белой Церкви и Броварах люди оставались без света по несколько суток, несмотря на другую информацию в отчётах. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале, передаёт УНН.

Сегодня на селекторном совещании состоялся жёсткий разговор с чиновниками. Абсолютно недопустимая ситуация в Белой Церкви и Броварах — когда люди были без света не просто часами, а по несколько суток. И при этом отчёты с мест предоставляли другую информацию. Проблемы нужно решать, а не скрывать — заявил Владимир Зеленский.

Во время совещания также заслушали отчёты о ситуации в Конотопе и Шостке.

Сегодня также были отчёты о ситуации в Конотопе, Шостке — мы рассчитываем, что люди там получат необходимую помощь. Мы благодарны нашим энергетикам и гордимся ими, по-настоящему героическими ремонтными бригадами, — абсолютно, — нашим спасателям ГСЧС Украины, которые часто даже под обстрелами восстанавливают электроснабжение. Но когда где-то в областях коммунальные службы, отдельные компании недорабатывают, на это должна быть реакция, и очень быстрая — подчеркнул Президент.

Напомним

Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области. В свою очередь, энергетики за четверо суток вернули свет 203 тысячам семей. Массовое включение техники после отключений приводит к сотням новых аварий ежедневно.